Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu, Yeniboğaziçi ile Mormenekşe’de ev ev gezerek yurttaşlarla buluştu. Ziyaretlerde ileri yaştaki yurttaşlara yönelik projelerini anlatan Oyuncu, Yaşlı Acil Danışma Hattı kuracağını ve evde sağlık hizmetlerini etkin hale getireceğini açıkladı.

Şemsi Oyuncu, milletvekilleri, belediye meclis üyeler ve adaylarla birlikte Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’de saha ziyaretlerini sürdürdü.

Şemsi Oyuncu, beldeyi karış karış dolaştıklarını ve her yurttaşın elini sıktıklarını söyledi. Yurttaşların dertlerini dinleyip çözüm önerilerini anlattıklarını ifade eden Oyuncu, bölge insanının ilgisinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve yükselişlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Oyuncu, bölge halkının CTP'nin yerel yönetimlerdeki markalaşmış hizmet anlayışının beldelerinde de hayat bulmasını istediğini dile getirdi.

