375 sürücü rapor edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelindeki denetimlerde kontrol edilen 2 bin 37 araç sürücüsünden 375’i çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 29 araç trafikten men edildi.

En çok işlenen trafik suçu yine sürat oldu. Seyir halinde cep telefonuyla konuşma suçu ikinci sırada yer alırken, 13 sürücü alkollü araç kullanma suçundan rapor edildi.

Polis basın bültenine göre; 16 Ağustos 2024 tarihinde, trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında 2 bin 37 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından toplam 375 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç da trafikten edildi.

Rapor edilen sürücülerden 164’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 37’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 27’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak ve 112’si diğer trafik suçlarını işledi.

Yine alkol yine kaza

Bu arada alkollü bir şekilde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü tutuklandı.

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde dün sabaha karşı 02.30’da meydana gelen kazada Gizem Şen (K-27), 204 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PH 843 plakalı salon araçla güneye doğru seyrettiği sırada Rakı Müren adlı meyhanenin önünde, refüjden geçerek kaldırıma çıktı ve meyhanenin ahşap korkuluklarına ve trafik levhasına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan araç sürücüsü Gizem Şen tutuklandı.



Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024, 00:43