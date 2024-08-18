‘Sanal bahis’  işi yapacaktı

Girne’ye bağlı Alsancak’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan Mehmet Sürer (E-37) şirkete ait bir adet boş çek yaprağını çalıp, üzerine başka bir şahıs hamiline 600 bin TL tutar yazıp sahteledi.

Zanlı, daha sonra sahtelediği çeki, başka bir şahsa vermek suretiyle tedavüle sürdü. Tutuklanan zanlı ifadesinde 600 bin TL ile sanal bet işi yapmayı planladığını anacak sistemde sorun çıkması üzerine vazgeçtiğini söylediği aktarıldı.

Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde Alsancak’ta Ankara Caddesi üzerinde bulunan faaliyet gösteren "Eviş Investment LTD" isimli işletmede çalışan Mehmet Sürer’in şirkete ait boş çek yaprağını çaldıktan sonra bir şahıs adına 600 bin TL yazıp sahtelediğini söyledi.

Polis, zanlının çeki yazmış olduğu şahsın yönlendirmesiyle başka bir kişiye vererek, tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının parayı sanal bet işi yapmak için kullanmayı planladığını ancak anlaştığı kişilerin yazılımın sorunlu olduğunu söylemesi üzerine işin iptal edildiğini aktardı. Polis, aranan şahıslar olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme, soruşturma zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

