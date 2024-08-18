Durumu kritik

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Bafra Turizm Bölgesi’nde, bir otelin araç park alanında, dün öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında, 21 yaşındaki Zafarjon Sharopov ağır yaralandı. Kaza, Sharopov’un, hareket halindeki forklift’in üzerinden düşerek, altında kalması sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün saat 11.20’de, Bafra’da faaliyet gösteren bir otele ait araç park yeri içerisinde, M.E.(E-56) kullanmakta olduğu forkliftin ön çatal kısmında bulunan Zafarjon Sharopov (E-21), dengesini kaybedip düşmesi sonucunda forkliftin tekerleğinin karın boşluğundan ve ayak kısmı üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Olayda yaralanan Zafarjon Sharopov kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde acilen ameliyata alındıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaralının durumunun kritik olduğu bildirtildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

