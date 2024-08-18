6 kişi aranıyor

Alacak-verecek meselesi nedeniyle 37 yaşındaki A.Ö.’yü konuşmak bahanesiyle Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir araba satış ve tamir yerine çağıran 7 kişi, genç adamı önce darp etti.

Zanlılar, daha sonra A.Ö.’nün cebindeki arabasının anahtarını aldıktan sonra iş yerinin arka kısmında oto kaporta boya olarak kullanılan binaya götürerek alıkoydu.

Zanlılar bir süre sonra A.Ö.’yü arabaya koyup Dörtyol bölgesinde bulunan Alpet Petrol istasyonunun yanındaki durağa bırakı.

A.Ö.’nün aracı olay yerinde kalırken, zanlılar “erkeksen bu arabanın burada olduğunu git birine söyle” diyerek, genç adamı tehdit etti.

Olaydan sonra yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, 7 kişiden Cesur Dinç isimli şahsı tespit etti.

Diğer 6 zanlı aranırken, Dinç dün sabah mahkemeye çıkarılarak, olayla ilgili detaylar aktarıldı.

7 kişi bir kişiye saldırdı

Soruşturmayı yapan polis, olayın 13 Ağustos 2024 tarihinde Hamitköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Dinç ve 6 kişinin alacak-verecek meselesi nedeniyle A.Ö.’yü

iş yerine çağırdıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların tartıştıkları A.Ö.’yü darp ettikten sonra cebindeki LZ 157 plakalı aracın anahtarını alarak soygun suçunu işlediklerini açıkladı. Polis, zanlıların genç adamın bina dışına çıkmasına izin vermeyip, zorla iş yerinin arka kısmında oto kaporta boya olarak kullanılan binaya götürerek alıkoyduklarını söyledi.

Polis, zanlı ve 6 kişinin, A.Ö.’ye “erkeksen bu arabanın burada olduğunu git birine söyle” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduktan sonra arabaya koyup Dörtyol bölgesinde bulunan Alpet Petrol istasyonunun yanındaki durağa bırakıtlarını belirtti.

Polis memuru, şikayetin 16 Ağustos 2024 tarihinde yapıldığını, zanlının tespit edilerek tutuklandığını, diğer 6 kişinin ise halen arandığını açıkladı.

Polis memuru, alınacak birçok ifade, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ve aranmakta olan şahıslar olduğunu belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise olayın karşılıklı bir kavga olduğunu, müvekkilinin darp edildiğini, vücudunda yaralar olduğunu söyledi.

Mahkeme, hakkında “zorla insan kaçırma, alıkoyma, soygun, şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

