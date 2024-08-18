Ekipler seferber oldu

Türkiye genelinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarını havadan ve karadan müdahalelerle söndürmeye çalışıyor. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, hava şartlarının da etkisiyle Türkiye genelinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarını havadan ve karadan müdahalelerle söndürmeye çalışıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye, son 3 günden beri ülke genelinde çıkan 69 yangın kontrol altına alındı. Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük’teki orman yangınını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bu illerdeki yangınlara 39 helikopter ve 10 uçaktan oluşan toplam 49 hava aracı, arazöz ve iş makinesinden oluşan 458 kara aracıyla müdahalede bulunuluyor. Ayrıca 2 binden fazla personel mücadelede görev alıyor.

İllerden OGM'ye ulaşan bilgiler, "yangınların enerjisinin düştüğü" şeklinde değerlendirildi.

OGM yetkilileri, hava sıcaklığı ve düşük nemin etkisine de dikkati çekerek orman yangınlarına karşı gelecek pazar gününe kadar son derece dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü hava araçları, ülke genelinde 15-16 Ağustos'ta çıkan orman yangınları nedeniyle 2 bin 134 sorti yaparak alevlere 7 bin 662 ton su attı.

Yapılan müdahalelerin ardından illerden OGM'ye ulaşan bilgiler, "yangınların enerjisinin düştüğü" şeklinde değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Gün içerisinde 3 yeni yangın daha meydana geldi. 8 aktif yangınla mücadele sürüyor, 4'ünün enerjisi düştü. İzmir Menderes'teki yangının enerji nakil hattı kaynaklı olduğu tespit edildi. Çalışmalar devam ediyor. Gece boyu devam edecek. Vatandaşlarımızdan açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını rica ediyorum." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına sebep olduğundan şüphelenilen 7 şahsın gözaltına alındığını, Bolu'da ise 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

