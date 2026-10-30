Heyecan dorukta

Yerel ve genel seçimlerde aday olanların listesi bugün Yüksek Seçim Kurulu’na sunuluyor. İki büyük partinin YSK’ya başvuru öncesinde yürüyüş düzenleyeceği belirtiliyor. TDP’nin adayları sabah 08.30’da Kumarcılar Hanı önünde toplanıp YSK’ya yürüyecek. TAM Parti adayları 11.30’da YSK’ya başvuru yapacak. CTP’nin adayları Genel Başkan Sıla Usar İncirli’nin liderliğinde 12.00’de parti genel merkezinden hareket ederek, mahkemeler binasına kadar halkı selamlayarak yürüyüş yapacak.

UBP milletvekili ve yerel yönetim adayları ise saat 13.00’te Genel Başkan Ünal Üstel’in liderliğinde Sarayönü’nde Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra mahkemeler binasına yürüyüp, YSK’ya başvuru yapacak. YDP tarafından yapılan açıklamada ise adayların 14.30’da YSK’da olacağı belirtildi

UBP’den Atatürk anıtına çelenk

Ulusal Birlik Partisi (UBP), milletvekili adayları ile Lefkoşa ilçesi belediye başkan ve belediye meclis üyesi adaylarının resmi başvurularını saat 13.45’te yapacak.

Partinin programına göre saat 13.00’te Sarayönü’ndeki Atatürk Büstü’ne çelenk sunulacak. Saat 13.20’de mahkemeler binasına doğru kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Milletvekili adayları YSK’ya, Lefkoşa ilçesindeki yerel yönetim adayları ise Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na başvurularını sunacak.

CTP adayları yürüyüşle YSK’ya gidecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), erken genel seçim adaylık başvurularını saat 13.00’te gerçekleştirecek. Genel Başkan Sıla Usar İncirli liderliğindeki adaylar, üyeler ve destekçiler saat 12.00’den itibaren parti genel merkezinde toplanarak YSK’ya hareket edecek.

Demokrat Parti saat 15.00’te YSK’da

Demokrat Parti (DP) milletvekili adaylarının resmi başvuruları ise saat 15.00’te yapılacak. Partiden yapılan açıklamada, seçim sürecinin demokratik olgunluk ve karşılıklı saygı çerçevesinde geçmesi temennisinde bulunularak basın mensupları başvuru işlemlerini takip etmek üzere YSK’ya davet edildi.

YDP saat 14.30’da başvuracak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 6 Aralık’ta yapılacak erken genel seçim için milletvekili aday listesini saat 14.30’da YSK’ya sunacak.

TDP saat 09.00’da başlıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili adaylık başvurularını saat 09.00’da, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylık başvurularını ise saat 09.30’da gerçekleştirecek. TDP adayları saat 08.30’da Kumarcılar Hanı önünde toplanarak YSK’ya hareket edecek.

HP de başvuru yapacak

Halkın Partisi (HP)de saat 12.30’da adaylarla Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapacak.

TAM Parti saat 11.00’de YSK’da olacak

TAM Parti, adaylarıyla birlikte saat 11.00’de Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracak. Partiden yapılan bilgilendirmeye göre heyet, saat 10.30’da parti genel merkezinden hareket edecek.

Bağımsızlık Yolu

Parti, adaylık başvurularını saat 12.00’de yapacak. Adaylar, üyeler ve destekçiler saat 11.30’da Çetinkaya Spor Kulübü ile Ledra Palace Sınır Kapısı arasındaki park alanında buluşarak YSK’ya yürüyecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026, 10:19