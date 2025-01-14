Ağır suç işledi

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Alayköy’de gerçekleştirilen Zehir Operasyonu’nda 3 tür uyuşturucuyla yakalanan Berat Ekin hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 yıl hapse mahkum edildi. Sanığın kokain, hintkeneviri ve MDMA türü hapları çökelek kutusunun altında saklayıp Girne Turizm Limanından ithal ettiği ve KKTC’de satışını yaptığı açıklandı.

Kararı okuyan yargıç, 10 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında Berat Ekin’in Lefkoşa ve Alayköy’de kaldığı her iki adreste yapılan aramada fenasetin türü yeşil reçeteye tabi ilaçla karışık 32 gram kokain, 190 gram hintkeneviri, 177 adet uyuşturucu hap, 24 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Yargıç, sanığın ifadesinde uyuşturucu maddeleri Adana’dan alıp, çökelek kutularının altına gizleyip Girne Turizm Limanından ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Yargıç, sanığın bir şahsa 26 gram hintkeneviri, 5 gram kokain ve 20 adet hap satarak, 36 bin TL para aldığını, evinde bulunan 24 bin TL paranın 36 binden geriye kalan meblağ olduğunu söylediğini aktardı.

Ağır ceza yargıcı, sanığın 8 ayrı davadan yargılandığını, aleyhine getirilen tüm davaları kabul ettiğini belirtti.

Yargıç, sanığın Girne Limanından uyuşturucu ithal etmesi davasının da bu dava altında dikkate alındığını söyledi.

Sanığı kabul ettiği 8 davadan suçlu bulup mahkum ettiklerini, ceza takdir ederken toplum yararını ön planda tuttuklarını kaydeden yargıç, uyuşturucu suçlarının yaygın, gençleri ve toplum sağlığını tehdit eden suçların ilk sırasında geldiğini belirtti.

Uyuşturucu sattı, gelir elde etti

Yargıç, sanığın uyuşturucu madde satıp gelir elde etmesini, ayrıca üç tür uyuşturucu bulundurmasını aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Özellikle kokain ve MDMA türü uyuşturucuların en tehlikeli türler olduğuna dikkat çeken yargıç, bu hususun da sanık aleyhinde değerlendirildiğini ifade etti.

Yargıç, uyuşturucu suçlarının 15 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları öngördüğünü ifade ederek, bunun uyuşturucu suçlarının ciddi ve toplumu endişeye sürükleyen suçlar olduğunu gösterdiğini aktardı.

Yargıç, sanığın sabıkasız olmasını, kokainin ilaçla karışık ve saf olmamasını, davalarını kabul etmesini ise lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

