Şikayet var

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Fuar Alanı önceki gün olduğu gibi dün de PCR testi yaptıranlarla doldu.

Faaliyetlerine izin verilen ve her 7 günde bir test yaptırmaları şart koşulan birçok sektör çalışanı soğuk ve yağmurlu havaya rağmen saatlerce test yaptırmak için bekledi.

Alanda uzun kuyruklar oluşurken, artık isyan noktasına gelen vatandaşlar, uzun bekleyişlerin ücretsiz testlerin tek bir merkezde yapılmasından kaynaklandığını ifade etti. “Artık bu iş, işkence haline geldi” diyen vatandaşlar, Lefkoşa’da test merkezlerinin artırılmasını talep etti.



Ne dediler…?

Yaşar Çıldır

“PCR testimizi yaptırmaya geldik ve bir süredir kalabalık bir şekilde burada bekletiliyoruz. Her hafta test yaptırmak zorunda olduğumuz için bunu böyle yaşamaya devam edeceğiz. Hizmet veren sektörlerden istenen PCR testleri yalnızca fuar alanında yapılıyor. Bu nedenle burada uzun kuyruklar oluşuyor. Birkaç noktada daha bu testler yapılsa daha insani olacaktır ancak bu ülkenin bu düzeninde bundan ileri gidilemiyor. Bize resmen işkence ediliyor.”

Münür Erduran

“Bu testleri yapmak zorunda olduğumuz için mecburen uzun kuyruklarda bekliyoruz. Hizmet veren sektörlere sadece burada test yaptıkları için kalabalık oluşuyor. Testleri birkaç farklı noktada yapsalar daha iyi olacak. Bizler de testlerimizi yapacağız ancak kimse bu sıkıntıyı görmüyor.”

Pembe Hamzaoğluları

“PCR testimizi yaptırmak için geldim ve yarım saati aşkın bir süredir burada bekliyorum. Her hafta test yaptırmamız isteniyor ancak her hafta da bu eziyet çekilmez. Buradaki kalabalığı ve yoğunluğu önleyebilmek adına hizmet veren sektörlere PCR testleri birkaç farklı noktada yapılmalıdır. Bu konuda bir çözüm üretilmesini bekliyoruz.”

Kemal Ali Genç

“Bir saat bekledikten sonra testimizi yaptırdık. Çalıştığımız için her hafta test isteniyor ancak bu kalabalıkta saatlerce beklemek de bizleri yoruyor. Burada insanlar yağmurda ve soğukta bekliyor. Bunu önleyebilmek adına birkaç farklı noktada insanların da yağmur ve soğuktan korunacakları düzenlemeler yapılsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu yönde bir çalışma yapılmasından yana beklentimiz var.”

Nahide Hubeyli

“PCR testimizi yaptırmak için geldik ancak uzun süre kalabalıkta beklemek bizi hem yoruyor hem de korkutuyor. Burada o kadar çok kalabalık var ki hastalık kapmayacaksak da kapacağız. Güney Kıbrıs’ta kiliselere ve uygun olan tüm yerlerde PCR merkezleri oluşturuldu ve insanlar kısa ve hızlı bir sürede testlerini yaptırıp merkezden ayrılıyor. Her hafta test istiyorlar, evet sağlığımız için önemli ancak bu bizi yoruyor. Bir yerde test olmadığını görüyoruz. Bu testlerin büyük şehirlerde birden fazla noktada yapılması gerektiğini düşünüyorum. “

İsmail Hakkı Tekin

“Çalışan sektörlerde olduğumuz için PCR testimizi yaptırmak için buraya geldik. Yaklaşık yarım saat oldu buradayız ve kalabalığa bakılırsa bir saat daha buradayız. Çalışanlara yapılan PCR test merkezinin bir noktada oluşturulması kalabalığı oluşturuyor, kalabalık da haliyle hastalığın yayılmasını tetikliyor. Özellikle kalabalık şehirlerde PCR noktalarını birden fazla yerde oluştururlarsa daha iyi olacaktır. İnsanlar PCR testini yaptırmak zorunda ve yağmurun altında beklemek zorunda kalıyor. Bu duruma bir çözüm üretilmesini bekliyoruz.”

Murat Seyrekbasan

“PCR testimizi yaptırmak için geldik. Sağlığımız için gerekli olan bir şey ancak ülke için PCR’ın değil de aşının önemi olduğunu biliyoruz. Bir an önce aşılama işlemlerinin hızlandırılmasını istiyoruz. Aşılama olmazsa çok daha kötü olacak. İnsanlar aç ve evlerine ekmek götüremeyecek durumdadırlar. Özellikle turizm sektörü bitik durumdadır. PCR yerine bunların düşünülmesi gerekiyor. PCR testlerinin bir noktada değil de birkaç noktada yapılması hem kalabalık oluşumunu önler hem de soğuk ve yağmurlu havada bekleyen insanlar için daha iyi olur. Bu yönde çalışma yapılmasını bekliyoruz.”