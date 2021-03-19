‘Kamu sağlığı tehlikede’

Güney Kıbrıs’ta gençlerin yüzde 8,3’ünün sosyal medyaya bağımlılık semptomlarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Alexander Araştırma Merkezi’nce yürütülen çalışmanın sonucu Rum Meclis Eğitim Komitesi’ne sunulurken, sosyal medya ve internet bağımlılığı sorununun, Kıbrıs’ta kamu sağlığı için bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Aralarında 465 ortaokul öğrencisiyle 594 üniversite öğrencisinin de bulunduğu 15-35 yaş arası bin 59 gençle Alexander Araştırma Merkezi’nce yürütülen araştırmanın bulguları geçen çarşamba günü Meclis Eğitim Komitesi’ne sunuldu. Sosyal medya ve İnternet bağımlılığı sorununun, Kıbrıs’ta kamu sağlığı için bir tehlike oluşturduğu belirtildi.

Komite toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Alexander Araştırma Merkezi Müdürü Costas Christodoulides, gençler ve yetişkinler arasında, sosyal medya ve internetin yurt dışında araştırma konusu olduğunu, olumlu etkisi ve modern teknolojinin kullanımından ayrı olarak araştırmacıların bu ilişkinin bir karanlık yönünü de incelediklerini söyledi.