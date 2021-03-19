Kuzeyde 44, güneyde 385 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 44, Güney Kıbrıs’ta ise 385 yeni vaka belirlendi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte yapılan toplam 7 bin 1 test sonucunda 37'si yerel 44 pozitif vakaya rastlandığını belirtti.

7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu kaydedildi.

Vakaların 14'ü Lefkoşa, 8'i Girne, 15'i Gazimağusa bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa Merkez 1, Surlariçi 9, Çağlayan 1, Hamitköy 1, Cihangir 2; Girne Merkez 1, Zeytinlik 3, Dikmen 3, Ozanköy 1; Gazimağusa Merkez 5, Ulukışla 6, Sakarya 3, Maraş1.

Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs’te son durum rakamları da açıkladı;

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 24, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 2, dün yapılan test sayısı 7 bin 1, dün saptanan pozitif vaka sayısı 44, ülke dışından gelen vaka sayısı 0, karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 7, yerel vaka sayısı 37, iyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 24,

dün kaybedilen hasta 0, yapılan toplam test sayısı 652.514 , toplam vaka sayısı 3957, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 3533,tedavisi devam eden vaka sayısı 400, pandemi merkezindeki hasta sayısı 60, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 338, toplam kaybedilen hasta sayısı 24, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2.

Güneyde 45 bini aşkın test

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 45 bin 598 test sonucunda 385 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 41 bin 111 oldu.