KKTC halkı son 20 yılda 11 Başbakan gördü

Suna ERDEN

Siyasi istikrarsızlıkların bir sonucu olarak ekonomik açıdan kendi kendine yeterli olamayan KKTC’nin son 20 yılda 11 kez hükümet değişikliği yaşadığı ortaya çıktı.

Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; en uzun süreli Başbakan olan Derviş Eroğlu’nu sadece 9 ay Başbakanlık yapan Mehmet Ali Talat izliyor.

CTP iktidarı döneminde Talat’tan sonra Başbakan olan Ferdi Sabit Soyer 4 yıl süreyle Başbakanlık yaparken, aynı partiden Özkan Yorgancıoğlu’nun görev süresi 22 ay, Ömer Kalyoncu’nun ise 9 ay oldu. Geçiş döneminde 3 ay süreyle en kısa süreli Başbakanlığı Sibel Siber yaptı.

Rekor Eroğlu’nun

KKTC’nin 3’üncü Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan Derviş Eroğlu 19 Temmuz 1985 tarihinde Başbakan oldu ve 1 Ocak 1994 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Eroğlu, 2 yıl aranın ardından 16 Ağustos 1996 yılında yeniden Başbakanlık makamına oturdu. Eroğlu, 13 Ocak 2004 yılına kadar Başbakanlık makamında kaldı. Eroğlu, üçüncü defada ise 2009 yılında yeniden Başbakanlık koltuğuna oturdu ve bu görevini 17 Mayıs 2010 yılına kadar sürdürdü.

Mehmet Ali Talat ise 2004-2005 yılları arasında KKTC Başbakanı olarak görev yaptı. 13 Ocak 2004’te makama gelen Talat, 26 Nisan 2005 yılına kadar Başbakanlık görevini yürüttü.

Ferdi Sabit Soyer ise Talat’tan sonra Başbakanlık makamına geldi. 26 Nisan 2005 tarihinde görevi alan Soyer, 4 Mayıs 2009 yılına kadar Başbakanlık yaptı.

Soyer’i de İrsen Küçük izledi. İrsen Küçük 17 Mayıs 2010- 06 Haziran 2013 tarihleri arasında Başbakanlık koltuğunda oturdu.

En kısa dönem Siber’in

KKTC’nin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçen Sibel Siber ise 06 Haziran 2013- 02 Eylül 2013 tarihleri arasında görev yaptı.

Özkan Yorgancıoğlu 2013 -2015 yılları arasında Başbakanlık makamında bulunurken, ondan sonra gelen Ömer Kalyoncu ise 2015-2016 yılları arasında bu görevi sürdürdü.

Hüseyin Özgürgün ise 16 Nisan 2017 tarihinde Başbakanlık makamına oturdu. Özgürgün, bu görevi 2 Şubat 2018 tarihine kadar sürdürdü.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da 2 Şubat 2018’de göreve geldi ve 22 Mayıs 2019 tarihine kadar Başbakanlık makamında bulundu.

Şu anda Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar ise 22 Mayıs 2019 tarihinde Başbakan oldu. Tatar, cumhurbaşkanı seçilince 9 Aralık 2020’de görevi bıraktı. UBP Genel Başkanı ve şu anda Başbakanlık görevini yürüten Ersan Saner ise 9 Aralık 2020’den beri Başbakanlık görevini yürütüyor.