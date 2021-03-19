Kafalar karıştı

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, hayvan yetiştiricileri ve çiftçilerden kesinti yapılarak oluşturulan Tarım Sigortası Fonu’nun başka amaçlar için kullanıldığını savundu.

Angolemli, üreticilerin zararlarının ödenmesi için oluşturulan fondan 200 bin liralık kısmın Tarım Bakanlığı’na koltuk alımı ve badana-boya işleri için kullanıldığını belirtti.

Angolemli, “Henüz süt paraları ödenmedi, çiftçilerin ve hayvancıların alacakları var ama bunlar dururken, 200 bin lira çarçur edildi” dedi.

İddialara cevap veren Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlıktaki harcamalar için Tarım Sigortası Fonu’nun kullanılmadığını söyledi.

Angolemli: 200 bin lirayla koltuk alındı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada konuya değinen Angolemli, Tarım Sigortası Fonu’nun hayvancılardan ve çiftçilerden ürün alırken kesinti yapılarak oluşturulduğunu ifade etti. Kimi zaman ithal tarım ürünlerinden de kesinti yapılarak fona aktarıldığını kaydeden Angolemli, “Fon hayvanları düşük yapanlara, kuralık döneminde zarar eden çiftçilere yardım etmek amacıyla kuruldu. Fon yine üreticiden yapılan kesintiyle oluşturuluyor. Tarım Sigortası Yasası’na göre; fonun nerelere kullanılacağı da açıkça belirtiliyor” dedi.

Milletvekili Hüseyin Angolemli, Tarım Sigorta Fonu’nun yönetim kurulunda bu olayın gündeme geldiğini ifade etti.

Angolemli, “Yönetim Kurulu’nda 200 bin liralık kaynağın kullanımı oylamaya sunuldu. Kurulda oy birliği sağlanamadı. Karar oy çokluğuyla alındı. Bu konuda tartışma da yaşandı” dedi.

Hayvancının, çiftçinin pandemi döneminde zor günler yaşadığını; üreticinin süt paralarını alamadığını kaydeden Angolemli, “Herkesin darda ve zorda olduğu böyle bir dönemde üreticiden kesilerek oluşturulan fon nasıl olur koltuk için harcanır” diye sordu.

Çavuşoğlu iddiaları kabul etmedi

Angolemli’nin bu iddiaları üzerine söz alan Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise bakanlıktaki harcamalar için Tarım Sigortası Fonu’nun kullanılmadığını söyledi. Bakanlık binasına yatırım yapılmasının Meclis’te konu edilmesini de eleştiren Çavuşoğlu, bu giderin geçen yıldan ayrılan bütçeyle karşılandığını belirtti. Çavuşoğlu, bakanlık olarak fona zaten her ay da kira bedeli ödediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, bu kadar önemli konu varken bunun meclis kürsülerinde bu şekilde konuşulmasının doğru bir yaklaşım olamayacağını vurguladı.