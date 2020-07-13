Tatar’dan Akıncı’ya gönderme

Başbakan Ersin Tatar Meclis’te konuştu. Kendilerinin pandemi sürecini nasıl yönettiklerinin ortada olduğunu belirten Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın rapor konusunda yaptığı açıklamaya işaret ederek, konunun gündeme bu şekilde getirilmesine anlam veremediğini söyledi, meselenin başka yerlere çekilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Raporu hazırlayanların ‘bizim insanlarımız’ olduğunu hatırlamak gerek” diyen Başbakan Tatar, her şeye siyaset bulaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Emirname konusunda bir planları olduğunu, karşılıklı olarak bunun görüşüldüğünü söyleyen Tatar, öncekiyle aynı noktada olduklarını anlattı.

“MEVCUT ŞEKLİYLE GELİRSE YİNE İMZALAMAM”

Başbakan Ersin Tatar, emirnameyi 1 Ocak’ta o günkü haliyle imzalamadığını, gerekçelerini de söylediğini hatırlatarak mevcut şekliyle karşısına gelirse yine imzalamayacağını açıkladı.

Bu sırada bazı milletvekillerinin yerinden sorduğu sorular nedeniyle tartışma yaşandı.

Konuşmasını sürdüren Başbakan Tatar, YYK’nın çok önemli bir görevi yerine getirdiğine işaret etti.