Kapıyı kırıp  içeri girdiler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün aldığı ihbarla harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Nijerya uyruklu Ayama Asiqpo Bassey ile Oluwatofuamı Olukoyade Onakoya’nın birlikte kaldığı eve operasyon yaptı; 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Kavaz, 1 Mart 2021 tarihinde, zanlıların ikametgâhında uyuşturucu madde olduğuna dair ihbar aldıklarını ve baskın yaptıklarını söyledi. Kavaz, zile basmalarına rağmen kapının açılmadığını ve makul güç kullanılarak içeriye girildiğini, zanlıların tespit edildiklerini anlattı.

Kavaz, evde bir buçuk gram, zanlı Onakoya’nın yatak odasında ise 3 buçuk gram olmak üzere toplamda 5 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Kavaz, mahkemeden 3 gün süre talep etti. Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.