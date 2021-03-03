Darp edip, cinsel tacizde bulundu

Suna ERDEN

Ayrılma aşamasında olduğu eşi H.S.’yi tehditle buluşmaya ikna eden Ömer Hasar, önce darp, ardından cinsel taciz suçu işledi.

Girne’de buluştuğu eşini zorla araca bindiren zanlı, önce şehir merkezindeki boş araziye götürdü. Araçta eşini tokatlayan zanlı hızını alamayarak, bu kez aracını Boğaz Piknik Alanına sürdü. Eşinin pantolonunun fermuarını ve düğmesini açan zanlı “Ben senin kocanım, sen beni istiyorsun ben de seni istiyorum” diyerek cinsel tacizde bulundu.

Zanlı, H.S. cinsel ilişkiye razı olmayınca taciz eylemini sonlandırıp, onu piknik alanında bırakıp gitti. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı, aleyhine getirilen zorla insan kaçırma, darp ve cinsel taciz suçlamalarını kabul etmezken, dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Zorla arabaya bindirdi

Duruşmada Girne Adli Şube’de görev yapan polis memuru Fezile Kesat, olayla ilgili iddiaları aktardı.

Polis, Ömer Hasar’ın önceki gün saat 10.00 sıralarında boşanma aşamasında olduğu eşi S.H.’yi telefonla arayarak, kendisine oturma izni çıkartacağını, bulunduğu yere gelmesini, aksi takdirde kalmakta olduğu eve gidip yıkacağını, her şeyi göze aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının S.H.’nin Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bulunan Türk Ocağı otoparkına gelmesini sağladığını açıkladı. Zanlının eşini kolundan tutup, zorla araca bindirdiğini, yüzüne birkaç kez tokat atarak darp ettikten sonra önce Girne'de Akasya Sokak üzerindeki apartmanların arka kısmındaki otoparka götürdüğünü açıkladı. Polis, zanlının daha sonra eşini zorla Boğaz Piknik Alanına götürdükten sonra araç içerisinde pantolonunun fermuarını ve düğmesini açıp “Ben senin kocanım, sen beni istiyorsun ben de seni istiyorum” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu aktardı. Polis, ancak zanlının H.S.’nin rızası olmadığından dolayı herhangi bir eylemde bulunmadığını ve onu piknik alanında bırakarak olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis memuru, şikâyet üzerine zanlı Ömer Hasar’ın tutuklandığını ancak suçlamaları kabul etmediğini aktardı. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 20 bin TL nakit teminat yatırması, 100 bin TL değerinde şahsi kefalet imzalayıp, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.