Herkesi korkuttu

banner453

Hem süratli, hem dikkatsiz araç kullanan Abdullahi Bakarı, orta refüjü atlayarak karşı şeride geçtikten sonra yolcu otobüsüne tosladı

Herkesi korkuttu
banner432

Onur ULAĞ

banner477
Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda karşı şeride geçen salon araç, park halindeki minibüse çarptı. Kazadan sonra hurdaya dönen araçta yaralananın olmaması yüreklere su serpti.
Polisten alınan bilgiye göre; Lefkoşa Abdi İpekçi Caddesi üzerinde dün saat 13.15 sıralarında Abdullahi Bashir Bakarı (E-24) yönetimindeki ZRB 496 plakalı kiralık araç ile süratli ve dikkatsizce seyrederken Gazeteci Kemal Aşık Caddesi’ne dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü geçtikten sonra yol kenarında bulunan durakta yolcu indirmek için bekleyen Zeki Kayabaşı (E-45) yönetimindeki THU 455 plakalı otobüsün sağ yan kısmına çarptı. 
Kaza sonucu ZRB 496 plakalı araç hurdaya dönerken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Onlar da pişman oldu
Onlar da pişman oldu
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner468

banner460