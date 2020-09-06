Herkesi korkuttu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda karşı şeride geçen salon araç, park halindeki minibüse çarptı. Kazadan sonra hurdaya dönen araçta yaralananın olmaması yüreklere su serpti.Polisten alınan bilgiye göre; Lefkoşa Abdi İpekçi Caddesi üzerinde dün saat 13.15 sıralarında Abdullahi Bashir Bakarı (E-24) yönetimindeki ZRB 496 plakalı kiralık araç ile süratli ve dikkatsizce seyrederken Gazeteci Kemal Aşık Caddesi’ne dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü geçtikten sonra yol kenarında bulunan durakta yolcu indirmek için bekleyen Zeki Kayabaşı (E-45) yönetimindeki THU 455 plakalı otobüsün sağ yan kısmına çarptı.Kaza sonucu ZRB 496 plakalı araç hurdaya dönerken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



