‘4.5G’ye hazırız’

Telsim Vodafone Genel Müdürü Sefer Tüz, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tüz; 4.5G’ye hazır olduklarını ve fiber optik kablolarla ilgili çalışmaların bitmesini beklediklerini söyledi. Yeni teknolojinin adaya gelmesi için 90 milyon dolar tutarında yatırım yaptıklarını söyleyen Tüz, Diyalog Medya’nın yayınlarını ilgiye izlediklerini kaydetti.

Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Akar da, 3G nedeniyle yaşanan sorunlara dikkat çekerek, 4.5G’ye geçiş konusunda yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını diledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023, 09:29