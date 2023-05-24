Yoğun ilgi gördü

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) ve Çukurovalılar Dayanışma Derneği tarafından organize edilen, ZAYDER Bahar Esintileri Korosu ile Lapta Esintileri Korosu’nun Şef Bahar Gökhan yönetiminde gerçekleştirdiği Yaza Merhaba konseri GAÜ Spectrum Salonu’nda gerçekleşti. Konsere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, KKTC TİKA Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Prof. Dr. Cem Birol, Diyalog Tv program yapımcısı Cemre Akar ve halk katıldı. Tatar, konsere katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, katkı koyanlara da teşekkür etti.

