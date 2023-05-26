Altuğra: Onur duyduk

KKTC’nin gözlemci üye, Türkiye, İran, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan Tacikistan, Türkmenistan ve Afganistan'ın üye olduğu EİT'nin 5'inci Sağlık Bakanları toplantısı Azerbaycan'ın ev sahipliğinde 76'ncı Dünya Sağlık Asamblesi marjında BM Cenevre Ofisi'nde yapıldı. Toplantıda, üye ülkeler EİT bölgesinde sağlık alanında iş birliğinin artırılması amacıyla hazırlanmış aksiyon planı üzerine görüşlerini paylaştı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Cenevre’de yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) 5'inci Sağlık Bakanları toplantısına gözlemci üye sıfatıyla katıldı.

Altuğra, burada yaptığı konuşmada, toplantıya KKTC olarak katılmaktan onur duyduklarını belirtti.

Önemli bir uluslararası kuruluş olarak tanınan ve faaliyetleriyle büyük tecrübe kazanmış EİT'nin ortak kültür, din, gelenek ve göreneklere bağlı olduğunu vurgulayan Altuğra, "EİT, ticaret, ulaştırma altyapısı, endüstriyel işbirliği, turizm ve çevre koruma alanlarında işbirliğini geliştirme potansiyeline sahip. Global çatışmaların arttığı bir ortamda, doğal kaynaklara, yatırım, teknoloji ile dış pazarlara erişim için artan rekabet göz önüne alındığında, EİT üyesi ve gözlemci devletler olarak çabalarımızı ve deneyimlerimizi birleştirmemiz daha önemli hale gelmektedir." diye konuştu.

“Sadece Türkiye destek oluyor"

Altuğra, pandemi ve savaş dönemlerinde sağlık lojistiğinin önemini daha iyi anladıklarının altını çizerken, salgın sürecinde, yıllardır haksız ve insanlık dışı ambargolar altında yaşayan KKTC'ye ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırmanın hayati önemini bir kez daha tecrübe ettiklerini söyledi.

, KKTC'nin gözlemci üye olarak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantısına katılmasının önemli olduğunu ve bunun KKTC'nin devlet olarak adının duyulmasına katkı sağladığını belirtti.

EİT'nin 5'inci Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Altuğra, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

