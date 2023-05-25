Zafer kesin değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçim sonuçları üzerinden Millet İttifakı'nı eleştirdi. Erdoğan, ''Milletimiz iktidara giden yolu, milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir.'' dedi. İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde rakiplerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil rehavet olduğunu belirten Erdoğan, ''Rehavete kapılmak, zafer sarhoşluğuna girmek yok.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programlarına Ankara'da devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Keçiören'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.

Keçiören'de misafir değil ev sahibi olduğunu, Subayevleri'nde 12 yıl boyunca Keçiörenliler ile iç içe, yan yana yaşadığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, acıyı paylaştıklarını, zorluklara göğüs gerdiklerini, başarıları, zaferleri birlikte kutladıklarını, aynı hizada saf tuttuklarını, aynı cenazeye omuz verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Malatya’da deprem konteynerlerinin yanında 50 bin kişiye hitap ettiğini hatırlattı.

Yağmur nedeniyle toplantıyı kapalı salonda yapmak durumunda kaldıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki açık havada yapsaydık en az bir 50-60 bin orada toplardık. Keçiören şimdi bunu sandıklarda toplayacaksın. Malatya'dan Sivas'a geçtim Sivas bir başkaydı, bambaşkaydı. Sivas'ta şimdi rakam vereceğim, 100 bin. Yiğidolar coştu, caddelere doldu. İnşallah pazar günü Ankara, birinci ve ikinci bölgesi ile sandıklarda olacak, hesapları alt üst edecek.”

"Bu nasıl hesap uzmanıymış?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 3 ayda, 5 ayda, 8 ayda bir hükümetlerin değiştiği o eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddettiğini dile getirdi.

Muhalefetin koltuk paylaşımı yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu koltuk paylaşımında düşünün toplamı bir puan eden malum partiler, hesap uzmanı ya, onlar yaklaşık 40 milletvekili aldılar. Bir puanla. Bu ne iştir, bu nasıl hesap uzmanıymış. Bununla bu CHP ayakta kalabilir mi? İşte şimdi Keçiören'den Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Pazar günü Erdoğan evladınıza sahip çıktığınız anda Cumhur İttifakı’nın parlamentodaki 323 milletvekiliyle inşallah önümüz apaçık. 21 yılı inşallah farklı bir şekilde devam ettireceğiz, farklı bir şekilde geleceğin Türkiye'sini kuracağız. Türkiye Yüzyılı diyoruz ya işte Türkiye Yüzyılı'nı biz sizlerle beraber kuracağız."

''Milletimiz kırmızı kart göstermiştir''

Türkiye Yüzyılı'nı vatandaşlarla birlikte kuracaklarını söyleyen Erdoğan, "Milletimiz iktidara giden yolu, milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor, Kandil'in sokaktaki eşkıyalarından, teröristlerden alıyorlar. Biz nereden alıyoruz? Biz Allah'tan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Farkımız bu, bugüne kadar böyle geldik, bundan sonra da böyle gideceğiz." diye konuştu.

''Bizim en büyük rakibimiz rehavettir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki gençlerden bütün arkadaşlarına pazar günü sandığa gitmelerini tavsiye etmelerini ve rehavete kapılmadan çalışmalarını istedi.

Yıllarca kendilerine demokrasi nutukları atan Avrupa ülkelerini bile kıskandıran rekor bir oranla Türk milletinin iradesini ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, 14 Mayıs'ta sadece Türk demokrasisinin gücünü görmediklerini, aynı zamanda pek çok algı balonunun patlamasına da şahitlik ettiklerini söyledi.