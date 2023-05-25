Bedelini çocuklar ödüyor

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, eğitim sistemiyle ilgili büyük sıkıntılar olduğunu, bugün yaşanan sorunların temelinde planlama sorunu, kötü yönetim ve nüfus politikası gibi konuların yer aldığını söyledi.

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınav döneminde öğretmenlerin eylem yapmasını değerlendirerek, “Ülkemiz her geçen yıl sağlık ve eğitim konularında sosyal bir devlet olmaktan daha çok uzaklaşmaktadır. Ülkedeki eğitim sistemi toplum ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte değildir. Bu nedenle de birçoğumuz yaşadığımız maddi zorluklara rağmen çocuklarımızı özel okullara göndermeyi tercih ediyoruz. Ekonomik sıkıntılar yaşayan bir aile için çocuğu devlet okuluna göndermek de çözüm olamıyor. Çalışan anne-baba için yarım gün olan okuldan sonra çocuğa evde bakacak kimsenin olmaması ayrı bir problem olarak karşısına çıkıyor. Bu ekonomik ortamda ebeveynlerden birinin çalışması yeterli olmayacağı için tam gün eğitimin verildiği özel okul tek çare oluyor. Artan okul ücretleri ile bu yıl, devlet okullarına talebin artması bekleniyor. Çocuklarımızın devlet okullarında sınav döneminde, geleceklerini belirleyen bu süreçte yaşadıkları bu durum, ülkemizin sosyal devlet olmamasının bedelidir” dedi.

