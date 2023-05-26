Herkes kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine saatler kala verdiği mesajda, "Birinci turu 5 puan önde bitirdik. Bu 5 puanın rehavete sebep olmaması lazım. 50+1, oradaki 1 çok önemli. Her şeyi değiştirir." dedi. Seçimi kazandıkları takdirde bu ülkede hiç kimsenin kaybetmeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Yatırımsa yatırımını yapacak, istihdamsa istihdamını sağlayacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk - Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

“Rehavete kapılmayın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

“Birinci turu 5 puan önde bitirdik. Ama bu 5 puan önde bitirişin bir rehavete, zafer sarhoşluğuna vesile olmaması lazım. 50+1, oradaki bir çok önemli. Her şeyi değiştirir. Şimdi herhangi bir rehavet şu anda olmasa dahi benim bir siyasetçi olarak tedbirimi almam lazım, uyarmam lazım. Teşkilatımı bu noktada uyaracağım ki onlar da herhangi bir rehavete veya zafer sarhoşluğuna kapılmasın.”

"Biz kazanırsak kimse kaybetmeyecek"

“Terör örgütleriyle olan mücadelemizde çok iyi konuma geldik. Güneydoğu'yu Doğu'yu düşünün. Eskiden Diyarbakır'da akşam sokağa çıkamazdınız. Buraya terörle mücadele sonucu gelindi. Önceden bu bölgelere yatırım olmuyordu. Terör korkusu kenara çekilince, yatırımcı da 'yatırım yaparım' diyor. Biz kazandığımızda bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Yatırımsa yatırımını yapacak. İstihdamsa istihdamını sağlayacak.”

Kabinede kimler olacak?

“İlk icraat olarak arkadaşlarımızla istişareler yapıp kabinemizi kurmamız gerekiyor. Partimin en üst kurulu ve külliyedeki arkadaşlarımla değerlendirip ülkemizi yükseltecek adımları atacağız. İstişaremi MYK ile yapacağım. Cumhurbaşkanlığı sözcüm var. Partimin sözcüsü var. Onlarla bu adımı atacağız. Parlamentoda Cumhur İttifakı'nın geldiği yer var. Buna göre istişaremizi yapıp yolumuza kararlı şekilde devam edeceğiz.”

Suriyeli sığınmacılar

“Şu anda bizde Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 388 bin. Bunlara kalırsa 10 milyon var, 10 milyon daha gelecek. Niye bu kadar yalancısın? Her şeyi yalan üzerine kurulu. Şimdi billboardlar yapmışlar. 'Suriyeliler dönecek' diyor. Araya da tire koymuş. Niye tire koymuş? Yapamayacağı için. HDP desteğini çekerse şaşmayın. Bizim aldığımız geri dönüşler farklı. Tepedekilerle taban aynı düşünüyor diye bir şey yok. Özdağ, '5,2 Oğan'ın gittiği yoldan gitmez' diyor. Kendisi için aynı şeyi söylemiyor. Zafer Partisi'nin aldığı oy 2,2. Bu 2,2 senin yolundan gidecek mi?”

