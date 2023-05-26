Umutlu konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde milletvekili adayı olarak açıkladığı Sami Özuslu, bu seçimde yakılacak kıvılcımın büyük bir değişimin başlamasına yol açacağını belirtti.

Açıklamaya göre Özuslu, CTP heyetiyle birlikte Lefke bölgesinde Gaziveren ve Doğancı köylerini ziyaret ederek, yurttaşlarla bir araya geldi.

Özuslu’ya Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade, milletvekilleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

“Barıştan asla vazgeçmeyeceğiz”

Ziyaretlerinde, Kıbrıs’ta barıştan ve birleşmeden asla vazgeçmeyeceklerini dile getiren Sami Özuslu, Annan Planı Referandumundan sonra Kıbrıslı Türklerin büyük kazanımlar elde ettiğini, şu anda ülke ekonomisinin de güneyden gelen paraya bağlı olduğunu belirtti.

“Kuzey Kıbrıs’ta bir firmanın hellim için AB’den tescil aldığını ancak Dışişleri Bakanlığı’nın buna karşı çıktığını” belirten Özuslu, “ara bölgede kapalı vaziyette bulunan eski Lefkoşa Havaalanı’nın olduğu yere AB’nin 60 megawatt gücünde ücretsiz güneş enerjisi santrali kurmak istediğini ancak Dışişleri Bakanlığı’nın buna da karşı çıktığını” ileri sürdü. Özuslu, "çözüm güçlerinin oluşturduğu kamuoyu neticesinde bu konuda hareketlilik yaşandığını ve ön fizibilite çalışması yapılması için uzlaşıya varıldığını" kaydetti.

Akansoy: Adayımıza güveniyoruz

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da, Sami Özuslu’nun çok değerli bir aday olduğunu, kendisine güvendiklerini, seçimden başarıyla ayrılacaklarını belirtti.