‘Ölüm’ uçuşu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün gündüz vakti meydana gelen olay yürekleri hoplattı. Direksiyon başına geçen ve ZMD 928 plakalı aracıyla iki arkadaşıyla birlikte yola çıkan Muhammed Khalifa Hamm (E-26)

Atatürk Caddesi üzerinde park halindeki araçlara çarparak Yenişehir bölgesini savaş alanına çevirdi. O sırada bölgede alış-veriş yapan vatandaşlar bir anda ne olduğunu anlayamadı ve büyük bir korku yaşadı.

Muhammed Khalifa Hamm, Yenişehir ışıklarına doğru dikkatsiz ve süratli bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solunda park halinde bulunan NF 485 plakalı araca çarptı. NF 485 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle önündeki RC 941 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu kiralık araçta yolcu olarak bulunan Kamilla Juha Nova (K-19) ve Emafe Magamad (K-21), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tetkiklerin ardından müşahede altına alındı.

Test yapılacak

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, akıllara durgunluk veren bu kaza sonrasında araç şoförünün ‘Madde tesiri altında’ olduğu iddiaları üzerinde duran polis, sürücü ve diğer yolcular hakkında test istedi. Test sonuçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte soruşturmanın kapsamı genişletecek.

Olay yerinde Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar “park halindeki araçlara şiddetle çarpan bu insanlar, yolda yürüyenlere de çarpabilirdi. Can kaybı olmaması tek tesellimizdir” dedi ve devletin önlem almasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 05:50