Ölümden döndü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Mehmetçik’te dün meydana gelen traktör kazası sonucu 49 yaşındaki Nuri Zorali yaralandı. Polisten alınan bilgiye göre olay dün saat 18.00 sıralarında, Mehmetçik'te, Nuri Zorali (E-49), Gençlik Sokak’taki ikametgahının avlusunda meydana geldi. İddialara göre, iki tekerlek arasında bulunduğu sırada traktörün kontak anahtarını çeviren Zorali, traktörün ileri savrulması neticesinde arka tekerin kendisine çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Zorali, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.