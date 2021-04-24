Polis ani baskın yaptı

Suna ERDEN

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Güzelyurt Adli Şube Ekipleri, insan kaçakçılığına suçüstü yaptı.

Türkiye’den 16 Suriyeli mülteci geleceğini, Hasan Şanverdi ve Cuma Demir’in onları almak için iki araçla Güneşköy'de, Eroza Tatil Köyü sahiline gittiğini öğrenen polis, ikisini de kıskıvrak yakaladı.

Suçüstü tutuklanan iki zanlı ifadelerinde suçlarını itiraf etti.

Zanlılar, mültecileri Güney Kıbrıs’a götüreceklerini, bu iş için 3 bin 200 dolar alacaklarını söylediği öğrenildi.

4 bin dolara kaçakçılık



Zanlılar ayrıca güneyde bir suç ortakları olduğunu da itiraf ederken, tasarruflarında mültecileri getiren kaptana verilmek üzere 8 bidon benzin bulundu.Kaptanın da mültecileri getirmek için 4 bin dolar aldığı öğrenilirken, polisin operasyonu sonrası Suriyelileri KKTC’ye getirmekten vazgeçtiği kaydedildi.

Polis: Suçlarını itiraf ettiler

İnsan kaçakçılığıyla ilgili soruşturma devam ederken, zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Sadi Sancak, 22 Nisan 2021 tarihinde Güneşköy'de, Eroza Tatil Köyü sahilinde gözaltına alındığını söyledi. Polis memuru, zanlıların Türkiye’den deniz yolu ile gelecek olan 16 Suriyeli mülteciyi karşılamak için iki araçla sahile gittiklerini açıkladı. Polis, zanlıların henüz kimliği tespit edilemeyen ama Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir şahıs ile irtibata girdiklerini de söyledi.

Polis, zanlıların mültecileri almak için anlaşma yaptığı şahsın güneyde ikamet eden kişi olduğunu vurguladı.

Polis, zanlıların sahilde mültecileri beklemeye başladıkları sırada suçüstü yakalandıklarını aktardı. Zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini kaydeden polis, beyanlarının araştırılacağını kaydetti. Polis, zanlıların suç ortağı olan kişi veya kişilerin olabileceğini belirterek bu bağlamda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.