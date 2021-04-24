Giyas Arragib 17,5 metre yükseklikten düştü

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’a üç gün önce gelen 24 yaşındaki Giyas Arragib, karantinadan kaçmak isterken ağır yaralandı. Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda karantinaya alınan Arragib, çarşafları bir birine bağlayarak beşinci kattaki odasından aşağı inmek istedi. Ancak dengesini kaybeden Giyas Arragib, 17 buçuk metre yükseklikten beton zemine çakıldı.Ağır yaralanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumunun kritik olduğu belirtildi.

Durumu kritik

Polisten alınan bilgiye göre; olay sabah 03.30 sıralarında, Gazimağusa’da meydana geldi. Giyas Arragib, kalmakta olduğu beşinci kattaki dairesinden, birbirine bağladığı çarşaflara tutunarak 17.50 metre yükseklikten aşağıya inmeye çalıştı. Bu esnada dengesini kaybeden Giyas Arragib, 50 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır yaralandı. Arragib önce Gazimağusa, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Giyas Arragib’in durumunun kritik olduğu kaydedildi. Arragib’in üç gün önce Kuzey Kıbrıs’a geldiği, Gazimağusa’da karantinaya alındığı belirtildi.