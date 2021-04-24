Giyas Arragib 17,5 metre yükseklikten düştü

Hüseyin ÇİÇEK
Ağır yaralanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumunun kritik olduğu belirtildi.
Durumu kritik
Polisten alınan bilgiye göre; olay sabah 03.30 sıralarında, Gazimağusa’da meydana geldi. Giyas Arragib, kalmakta olduğu beşinci kattaki dairesinden, birbirine bağladığı çarşaflara tutunarak 17.50 metre yükseklikten aşağıya inmeye çalıştı. Bu esnada dengesini kaybeden Giyas Arragib, 50 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır yaralandı. Arragib önce Gazimağusa, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Giyas Arragib’in durumunun kritik olduğu kaydedildi. Arragib’in üç gün önce Kuzey Kıbrıs’a geldiği, Gazimağusa’da karantinaya alındığı belirtildi.