İstemeden oldu

Girne’de meydana gelen olayda cep telefonunu vermediği gerekçesiyle eşini darp eden Şükrü Koç, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Zanlı teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlı, işlediği suçtan dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 21 Nisan 2021 tarihinde zanlının Girne’deki evi içerisinde cep telefonunu kendisine vermediği gerekçesiyle eşiyle tartıştığını söyledi. Polis, zanlının telefonu vermediği için eşini iterek yere düşmesini sağlayıp darp suçunu işlediğini belirtti. Polis memuru, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.



Zanlının herhangi bir sabıkasının bulunmadığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise pişman olduğunu dile getirdi.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



