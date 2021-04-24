Her şey ‘ateş pahası’

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta özellikle ithal ürünlerin fiyatları sürekli yükseliyor. En fazla da çocukların ihtiyaç duyduğu bezler ve beslenme malzemelerinin fiyatları artıyor. Aileler ise çocukların ihtiyacını karşılamakta büyük zorluklar yaşıyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar “kendimizden kesip çocuklar için harcıyoruz ama yine de fiyatlara yetişemiyoruz” diyerek, mama ve süt fiyatlarının yanı sıra tüm kullanım malzemelerinde fiyatların sürekli artmasından yakındı. İthalatçılar ise pahalılığın nedenini dövizdeki artışa bağlıyor.



Ne dediler…?

Ahmet Alray

“Pandemi dolayısıyla geçimimizi sağlamakta zorlanıyoruz. Özellikle son zamanlarda fiyatlar bayağı bir arttı. Çocuğum var ve doğal olarak bazı ihtiyaçları da oluyor. Önceliğimiz çocukların ihtiyaçlarıdır ancak son zamanlarda bunları karşılamakta zorluklar yaşıyoruz. Bazı ihtiyaçlar için borçlanıyoruz. Geçen haftaya göre bile bez, mama, süt gibi ürünlerin fiyatında artış oldu. Önceden çocuklarımızın bez ve mamalarını yedekli olarak alıyorduk ancak şu an sadece bitince alıyoruz. Yetkililer bu konuda hem etkin bir denetim yapmalıdır hem de alım gücü düşen işçilerin yanında olmalıdır.”

Ersin Gücük



“Son günlerde bez, mama ve devam sütlerinin fiyatı arttı. Aileme bakmak için çok çalışıyorum ve çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılıyorum. Ancak zorda olup çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken çok insan var. Pandemi nedeniyle yüzlerce kişi işsiz kaldı; bırakın mamayı, sütü ve bezi, ekmek alamayacak durumda olanlar var. Devletin bu gibi insanlara yardım eli uzatması lazım. Ayrıca piyasada kontrolsüzlük hakim. Herkes kafasına göre zam yapıyor. Bir hafta önce aldığım bir ürünü birkaç gün sonra zamlanmış görüyorum. Marketler arasında da fiyat farkı var. Bu denetimsizlikten kaynaklanıyor. Yetkililer piyasada denetimi artırmalıdır. Zaten ekonomik olarak zorda olan insanlar sürekli artan fiyatlar karşısında gittikçe bütçesi eriyor.”Ali Kuyucu“Benim 2 yaşında bir çocuğum var. Allaha şükür çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum. Çocuklar aileler için her zaman öncelikli olduğu için başka şeylerden kısıp ihtiyaçlarına öncelik veriyoruz. Pandemi nedeniyle aldığımız parayla kısıtlı geçiniyoruz. Çocuklara yönelik tüm ürünler çok pahalı. Pandemi sürecinde fiyatlar daha da arttı. Bez, mama, süt ateş pahası oldu. Marketler arasında da fiyat farkları var. Kimse vatandaşı düşünmüyor. Sadece çocuk ürünleri değil, diğer temel ihtiyaç ürünleri de oldukça zamlandı. Bir denetimsizlik aldı başını gidiyor. Yetkililerin piyasada sıkı bir denetim başlatması gerekiyor. Zaten pandemi sürecinde devletten sadece bin 500 lira aldık başka da bir destek görmedik. Bir markette başka fiyat başka bir markette çok farklı bir fiyat uygulanıyor. Bu noktada denetimleri sıklaştırarak piyasada bir denge kurmalarını istiyoruz.”

Semra Demir

“Pandemi sürecinde ekonomi battı, birçok insan dara girdi. Herkes içerisine girdiği krizi atlatmaya çalışıyor. Vatandaş, ailesine, çocuğuna bakabilmek için çırpınırken, üstüne tüm ürünlere zam üstüne zam geliyor. Çocuk maması, sütü, bezi ateş pahası oldu. İnsanlar artık çocuklarının ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Mesela benim 7 tane torunum var. Anne ve babaları kendilerinden, diğer ihtiyaçlarından kısıp çocuklarına bakıyor. Süt, mama ve bez zaten pahalıydı ama son günlerde fiyatlar daha da arttı. Denetim yapılmasını ve piyasada özellikle temel ihtiyaçların yüksek fiyatlara satılmamasını istiyoruz.”

Fatoş Demir

“Çocuklarımızın ihtiyaçları önceliğimiz ancak bez, mama, süt gibi ürünlerin fiyatlarının yüksek olması bizleri olumsuz etkiliyor. İki çocuğum var ve onların ihtiyaçları için marketlerde fiyat araştırması yaparak en ucuzunu bulmaya çalışıyorum. Çocukların ihtiyaçlarının fiyatlarının yüksek olmasına elektrik, su, kira ve diğer temel ihtiyaçlar eklenince bütçemiz olumsuz etkileniyor. Geçinmek giderek zorlaşıyor. Ayrıca piyasalarda da denetimsizlik var. Marketlerde fiyatlar farklı oluyor. Yetkililer piyasada denetimi artırmalıdır. Yoksa vatandaş artan fiyatlar karşısında gittikçe ezilecek.”

Mervan Akdeniz

“İki yaşında bir çocuğum var. Çocuğumun bez, mama ve süt gibi ihtiyaçlarını yaşadığımız gelir kaybı nedeniyle karşılamakta güçlük çekiyoruz. Pandemi öncesinde biraz daha rahattık ancak şimdilerde sıkıntı yaşadığımız için borç da yapıyoruz. Eskiden 300 liraya mutfak masraflarını karşılayabiliyorken şimdilerde 700 liraya ihtiyaç oluyor. Önceliğimiz her zaman çocuklarımız olduğu için kendimizi kısıtlayarak onların ihtiyaçlarını alıyoruz. Bezlerde, sütlerde ve mamalarda son günlerde bir artış olması bizleri daha da zora sokuyor. Bir de denetim olmadığı için bir markette başka, diğer markette başka fiyatlar uygulanıyor. Özellikle içerisinde bulunduğumuz süreçte devletin daha etkin denetimler yapmasını istiyoruz. Sütü bir marketten, bezi başka marketten almak zorunda kalıyoruz. Nerede ucuz ise oraya gidiyoruz.”