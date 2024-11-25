Polis görevde

Ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 321 sürücü rapor edildi, ülkede kaçak yaşayan bir kişi tespit edildi.

Lefke Polis Karakoluna bağlı ekipler tarafından Güzelyurt-Lefke ana yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı. Araç sürücüsü J.Z.’nin (E-23) üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

34 araç trafikten men edildi

Trafik denetimleri sonucu ise 321 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 araç trafikten men edildi ve 4 sürücü tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, rapor edilen trafik suçlarından 170’i yasal hız sınırı üzerinde, 19’u alkollü içki tesiri altında, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 6’sı emniyet kemeri takmadan, 17’si seyrüsefer ruhsatsız, 10’u sigortasız araç kullanmak, 18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 69’u diğer trafik suçlarından oluştu.

