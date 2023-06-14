Polis işin peşinde

Girne’de sınava girmeyen Sezer Karataş isimli şahsa ehliyet vermek için sahte evrak düzlendikleri iddia edilen Ergüneş Şoför Okulu eğitmenleri Celal Abbas Uğuroğlu, Levent Baysal ve sahte ehliyeti alan Sezer Karataş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada şoför okulunda yapılan aramada mühürlü bazı evrakları tespit edildiği belirtildi. Ele geçirilen evrakların sahte olup olmadığına dair inceleme yapılacağı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, Levent Baysal ile Celal Abbas Uğuroğlu’nun, 16 Mayıs 2022 tarihli öğrenci ehliyet sınavına girmediği halde Sezer Karataş adına sahte olarak düzenlenen form hazırladıklarını söyledi. Polis, zanlıların Vergi Dairesine ait genel tahsilat makbuzunun arka kısmına, sınav tarihinde görevli müfettiş U.Ö.’nün imzasını sahteleyip “Geçti” ibaresi yazdıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların sahte olarak düzenlenmiş evrakı Girne Vergi Dairesinde tedavüle sürüp Sezer Karataş için“D” sınıflarına haiz öğrenci sürücü belgesini temin ettiklerini belirtti.

Polis, olayın bilgilerine 8 Haziran 2023 tarihinde geldiğini ve ilk etapta Celal Abbas Uğuroğlu ve Sezer Karataş'ın tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis memuru, Celal Abbas Uğuroğlu ve Sezer Karataş'ın önceki gün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, meselede bağlantısı görülen zanlı Levent Baysal'ın ise arandığını öğrenmesi üzerine teslim olduğunu aktardı.

Polis, zanlıların çalıştığı şoför okulunda yapılan aramada mühürlü bazı evraklar belirlendiğini söyledi. Polis, bu evrakların sahte olup olmadığına dair inceleme yapılacağını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirten polis, zanlılardan Celal Abbas Uğuroğlu ve Levent Baysal’ın 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis, meseleyle ilgili tutuklanan Sezer Karataş’ın ise soruşturmaya etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, eğitmen olan zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Karataş ise 20 bin nakit, 200 bin TL tutarında kefalet senediyle yargılanmak üzere serbest bırakıldı.