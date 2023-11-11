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Polis soruşturuyor

Alayköy’de çöp konteynerinde bazı belgeler bulundu

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Polis soruşturuyor
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Alayköy Sanayi Bölgesinde, belediye ekipleri bir çöp konteynerinde bazı belgeler buldu.
Polis ve özel soruşturma birimi inceleme başlattı.
Alayköy Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir çöp konteynerine atılmış, eczanelere ait olduğu düşünülen belgeler bulundu.
Zabıta ekipleri tarafından sabah saatlerinde bulunan söz konusu belgeler üzerine Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘özel soruşturma birimine’ haber verildi.
İlerleyen dakikalarda, hem özel soruşturma birimi, hem de olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemede bulundu. 
Yapılan soruşturma neticesinde belgelerin, soruşturma ile bağlantılı olmadığı tespit edildi.  

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