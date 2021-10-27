Polis uyardı

Suna ERDEN

Girne’de cep telefonu satış dükkânında alışveriş yapan Nijeryalı Abimbola Azaeez, ödemenin bir kısmını sahte dolarla yapmaya kalkışınca tutuklandı.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 3 bin liraya iki adet Redmi 9 marka cep telefonu aldığı, karşılığında 2 bin 400 lira verdiği, geriye kalan 600 lirayı ise sahte dolarla ödemeye kalkıştığı belirtildi.

Zanlının ifadesinde sahte iki adet 50 doları bir eğlence mekânında tanıştığı ve aynı gece birlikte olduğu siyahi bir şahsın kendisine verdiğini söylediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 25 Ekim 2021 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Tekno Point isimli iş yerine müşteri olarak giden zanlının satın almış olduğu iki adet Redmi 9 marka cep telefonlarına karşılık 2 bin 400 TL’nin yanı sıra iki adet sahte 50 dolar verip tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis memuru, olayın bildirilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada ise sahte olduğuna inanılan 2 adet 20, bir adet de 10 dolar tespit ettiklerini söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 25 Ekim tarihinde gece Bar’da tanıştığı ancak adını bilmediği siyahi bir şahısla birlikte olduğunu, o kişinin kendisine iki adet 50 dolar verdiğini söylediği anlattı. Zanlının ifadesinin araştırılacağını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu belirterek, 2 gün tutukluluk süresi talep etti.



Mahkeme talebi kabul etti.

Polisten sahte dolar uyarısı

Bu arada polis sahte para konusunda halkı uyardı.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde 50, 20 ve/veya 10’luk Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi.

Paraların seri numaralı şöyle:

Sahte 50 Dolarların Seri Numaraları; KB 74166180 D, KB 75652583 D

Sahte 20 Dolarların Seri Numaraları; MF 48086124 J, ME 61937627 I

Sahte 10 Doların Seri Numarası; PB 03408656 A.