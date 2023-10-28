Polise konuştu

Kırklar - Akıncılar anayolunda düzenlenen operasyonda aracında ithali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo gıda ürünü bulunarak tutuklanan Hüseyin Gürşan dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ürünleri Akıncılar’da bir şahıstan aldığını itiraf ettiği açıklandı. Zanlının ürünleri başka bir şahsa vereceğini söylediği de belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 26 Ekim 2023 tarihinde, saat 10.15’te Kırklar - Akıncılar anayolu üzerinde, gerçekleştirilen operasyon sonucu, Hüseyin Gürşan’ın kullanımında bulunan van araç içerisinde, ithali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo ağırlığında, 100 kutu filet balık, 10 kutu doğranmış soğan, 10 kutu yengeç bacağı, 140 kutu donmuş ahtabot ayağı, 30 kutu kalamar ve 5 kutu karides ele geçirildiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlıdan izahat istendiğinde ürünleri Akıncılar bölgesinde bir şahıstan aldığını ve başka bir kişiye vereceğini söylediğini ancak isim telaffuz etmediğini belirtti.

Polis, zanlının Akıncılar ve Kırklar arasında kullandığı güzergahlara ait kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi.

Polis, ayrıca zanlının cep telefon görüşmelerinin de araştırılacağını ifade etti.

Polis memuru, ele geçirilen ürünlerin Güney Kıbrıs’tan getirildiğine inandıklarını ve araştırmanın sürdüğünü söyleyerek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023, 09:44