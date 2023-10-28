Şans eseri yaralanan olmadı

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde, Atatürk Spor Salonu yerleşkesi yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanma olmazken araçlardan biri spor salonunu çevreleyen duvara çıkarak durabildi.

Elde edilen bilgilere göre; kaza dün saat 16.00 sıralarında Atatürk Spor Salonu yerleşkesi çevresinde meydana geldi.GD755 plakalı aracıyla seyreden 34 yaşındaki Gülmira Koparan, aynı istikamete doğru seyreden 20 yaşındaki Şiyar Erdal Karaboğa yönetimindeki SN 185 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan GD 755 plakalı araç Atatürk Spor Salonu’nu çevreleyen duvara çıkarak durabildi. SN 185 plakalı araç da çarpmanın etkisiyle savrularak yolun solundaki kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Seyir halindeki araç yandı

Bu arada Gönyeli’de önceki gün saat 22.00 sıralarında Kasırga Sokak'ta, Princess Osayekemwen Osahon’a ait HL 171 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motorundaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, söz konusu aracın motor kısmındaki elektrik ile plastik aksamları ve üst kapağı yanarak, zarar gördü.