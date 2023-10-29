‘Sen işgalcisin’

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Büyük Filistin Mitingi" yapıldı. Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge katılmak için kentin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu. Katılımcılardan bazıları "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı bantları kafalarına takarken, kimi vatandaşlar da çeşitli dillerde "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ve "Filistinli çocukların sesi ol" yazılı dövizler taşıdı. Sabahtan itibaren alanda yerlerini alan katılımcılar, yanlarında getirdikleri büyüklü küçüklü Türk ve Filistin bayraklarını sallarken, zaman zaman da İsrail aleyhine slogan attı.

Tatar da katıldı

Mitinge KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta İsrail olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Batılı ülkeleri çok sert bir dille eleştirdi.

Hamas terör örgütü değildir

Son bir haftadır İsrail’e karşı tepkisini sertleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de İsrail’in “işgalci” ve “örgüt” olduğunu söyledi. “Hamas terör örgütü değildir” sözlerini yineleyen Erdoğan, “İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın. Hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan bir ihanet haritası çıkar. 1947'de Gazze, Filistin buralar neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin, nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Dolayısıyla Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Ama ne yazık ki Batı’nın her ülkesi sana borçlu. Borçlu olduğu için de konuşamıyorlar. Seni ziyarete geliyorlar” dedi.

Savaş suçlusu

Türkiye’nin İsrail’i “savaş suçlusu” olarak tanıtmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, İsrail’in işlediği suçların bedelini ödeyeceğini de dile getirdi.

Erdoğan, “İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu diye dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. Batılı liderler İsrail'e ateşkes çağrısı bile yapmıyor. Ey Batı, ne kadar çocuk, kadın ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin. Elbette her ülkenin kendini savunma hakkı varmış. Tamam da adalet nerede? Gazze'de savunma değil katliam yürütülüyor. Birleşmiş Milletler’de oylama yapıldı. 120 ülke size ne dedi? Ateşkes için ‘evet’ deyin dedi. 40 ülke çekimser kaldı, 13-14 ülke İsrail'in yanında kaldı. İsrail sen yalnızlığa mahkumsun. Savaşın bir ahlakı ve hukuku var. Bunun bedelini ödeyeceksiniz” diye konuştu.

