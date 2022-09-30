Silahlar patlayınca bahçeye saklandım

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şöförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayetinde yargı süreci dün başladı. Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yine geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen ön duruşmada, iddia makamı 2015-2022 yılları arasında Halil Falyalı’nın koruması olarak çalışan ve cinayete tanık olan Türkistan Gülce’yi mahkemeye dinletti.

Olay günü havaya ateş açtığı için şu an cezaevinde bulunan Gülce tanık sıfatıyla çıktığı duruşmada yaşananları anlattı.

Olay saatine kadar gün boyu herhangi bir terslik yaşanmadığını ifade eden Gülce, şunları ifade etti:

“2015-2022 yılları arasında ve olay gününe kadar Halil Falyalı’nın koruması olarak çalıştım. O gün yani 8 Şubat 2022 tarihinde saat 11.00 sıralarında diğer koruma Halil ışık ile birlikte Halil Falyalı’yı evinden aldık. Falyalı Girne’deki oteline gitti. Gün boyu herhangi bir terslik yaşanmadı.”

Kimseyi görmedim

Gülce, akşam saat 18.30 sıralarında diğer korumayla birlikte Falyalı’yı otelden alıp Çatalköy’deki evine doğru yola koyulduklarını söyledi. Gülce şunları anlattı:

“Önde Falyalı’nın makam aracı arkada ben ve diğer koruma arkadaşımın olduğu araç, Çatalköy’e doğru yola çıktık. Çatalköy’e girdiğimizde virajda gri renkli kiralık bir aracın dörtlülerini yakmış bir şekilde durduğunu gördük.

Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş önce kornaya bastı ardından arabayı durdurdu. Ben ve diğer koruma arkadaşım araçtan indik, Falyalı’nın aracının yanına gittik. Falyalı başıyla aracı işaret ederek bakmamızı istedi.

Gri renkli aracın neden durduğunu anlamak için oraya doğru yol aldık. Birden silahlar patladı. Sesin geldiği yere baktım karanlıkta sadece ateş gördüm ancak ateş açanları görmedim.

Öne doğru koşmaya başladım, civardaki bir eve ait bahçeye saklandım. Bir süre sonra gri renkli aracın Ozanköy’e doğru gittiğini gördüm. Aracın içerisinde kim vardı, kaç kişiydiler görmedim. Bahçeden çıkıp, Falyalı’nın aracının yanına gittim. Demirtaş ve Falyalı araçta hareketsiz bir şekildeydiler. Daha sonra Hüsnü Falyalı’yı ve ambulansı aradım. 10 dakika sonra Falyalı’nın eşi Özge hanıma ait araç olay yerine geldi.”

Gülce, savunmanın bir sorusu üzerine ise şunları söyledi:

“İlk ifademde ateş açtığımı anlatmamıştım. Ancak Falyalı’nın cenazesinin ardından tutuklanınca belki durdururum amacıyla gri renkli araca doğru 2 el ateş açtım.”

Gülce’nin ifadesinin ardından duruşma bugün saat 11.00’e ertelendi.

Davanın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı.

Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise

9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti.

Söylemez Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, kardeşi Faysal Söylemez ile 3 sanık cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.