Güven yeniden tesis edilmeli

Afet İLBAN

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Şehit Yalçın İlkokulu’nda okul güvenliği konusuyla ilgili dün 08.00-10.20 saatleri arasında greve giderek, basın açıklaması yaptı.

KTÖS yetkilileri, hangi gerekçe ile olursa olsun şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın şiddet kültürü üzerine ciddi önlemler alması gerektiğini ve okul-aile sözleşmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Basın açıklaması yapılırken Şehit Yalçın İlkokulu öğretmenleri de hazır bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı açıklamada, çarşamba günü okulda istenmeyen olaylar yaşandığını ifade ederek, olayın, hukuki boyutunun aileleri, mesleki boyutunun Eğitim Bakanlığı’nı ve kendilerini ilgilendirdiğini belirtti. Maviş, mesleki boyutuyla ilgili sorunun çözüldüğünü kaydetti.

Okulda 15 tane öğretmen olduğunu dile getiren Maviş, tam kadrolu bir okula sahip olunduğunu söyledi. Öğretmenlerin görevlerini ifa ederken, emeklerini ortaya koyduğunu ifade eden Maviş, öğretmenlerin görevinin başında olduğunu ve çocukların güvenliğini sağladığını belirtti.

Öğretmenlerin, çocukların sadece akademik değil, korunma, barınma ve beslenmeyle ilgili de görevleri olduğunu dile getiren Burak Maviş, hukukçulardan sonra eve iş götüren meslek grubunun öğretmenler olduğunu söyledi.

Eğitim Bakanlığı’nın ailelerin istekleri ve şikayetlerine zamanında cevap vermemesi nedeniyle ailelerin, çarşamba günü kapı önünde düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandığını kaydeden Maviş, buraya kadar bir sorun olmadığını ancak düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırının şiddet kültürü olduğunu belirtti. “Bu sınır çarşamba günü bu okul dahilinde aşılmıştır” diyen Maviş, zedelenen güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

“Aile-okul sözleşmesine ihtiyaç var”

Aile-okul sözleşmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Maviş, 6 yıldır Eğitim Bakanlığı’na yazılı olarak hazırladıkları belgeyi sunduklarını, Eğitim Bakanlığı’nın kendi hazırladığı bir belge de olduğunu, ancak bunun uygulamaya konulmadığını söyledi.

Ailelere çağrı yapan KTÖS Genel Sekreteri Maviş, ailelerin, okula gelerek, aile-okul sözleşmesini imzalamalarını istedi.