Program uygulanacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapısal reformlara işaret ederken “Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik programı kararlı şekilde uygulayacaklarını belirtti. Seçim sonuçlarını değerlendirmek için kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yılmaz, “Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir. Geçen sene ilan ettiğimiz programımızı kararlı bir şekilde uygulayarak bunu başaracağız” ifadesine yer verdi. Cevdet Yılmaz mesajında yapısal reformlara işaret etti, kalıcı refah ve ücretlerdeki erimenin engellenmesi için enflasyonun düşürülmesi gerekliliğine dikkati çekti. Dört yıllık bir seçimsiz sürece girildiğini vurgulayan Cevdet Yılmaz, salgın, küresel ekonomik daralma, bölgesel savaşlar ve deprem afetine rağmen Türkiye’nin güçlü yapısını koruduğunu belirtti. Yılmaz, depremin yaralarının sarılması yanında şehirleri afete dirençli hale getirmek için çalışacaklarını vurguladı. Yılmaz, ekonomide büyümenin sürdüğünü, ihracat ve istihdamın arttığını, cari açığın düştüğünü belirtti.

