‘Raporlar’ hala tamamlanmadı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşında hunharca katledilen Zehie Helin Reessur’un katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ hakkındaki yargı süreci, beklenen raporların gelmemesi nedeniyle yine başlayamadı. Sanık dün dördüncü kez İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İskele Kaza Mahkemesi’nde yapılması beklenen ilk tahkikat duruşması, Türkiye’den beklenen raporların gelmemesi nedeniyle yapılmadı. İddia Makamı, meselenin ilk tahkikat duruşmasının yapılacağına dikkat çekerek, mahkemeden tehir talebinde bulundu. Avukatın da itiraz etmemesi üzerine dava 20 Haziran 2023 tarihine ertelendi. Türkiye’ye gönderilen kan izi başta olmak üzere cinayetle ilgili toplanan emarelerin analiz sonuçlarının beklendiği açıklandı. Sanık, planlayarak insan öldürme suçu başta olmak üzere birçok davadan yargılanacak.

Olayın geçmişi

Vahşi cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti. Bölgedeki bir şantiyede cansız bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına keserle 5 kez vurduğu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürdüğü genç kızın boğazına galvaniz boru ile iki kez vurmak suretiyle Zehie Helin Reessur’u öldürmekle itham edilmişti. Zanlı, Güney Kıbrıs’a kaçmış ve daha sonra KKTC makamlarına iade edilmişti.

