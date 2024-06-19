‘İyi bayramlar KKTC’

Elektrik kesintilerinin gündemden düşmediği Kuzey Kıbrıs’ta uzun bayram tatili ve bu çerçevede bayramlaşma ziyaretleri devam ederken; Güney Kıbrıs kendi elektrik ihtiyacını karşılayan santrallara sahip olmakla birlikte, geleceğe yönelik dev bir yatırım olan ve maliyeti bir milyar 900 milyon Euro olarak hesaplanan ‘Great Sea’ projesini ileriye taşıyacak bir adım daha attı. İsrail-Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı deniz altından bağlayacak olan elektrik projesine Fransa’nın ‘Meridiam’ şirketi de destek verecek.

‘Great Sea’ Interconnector yüklenicisi Yunanistan Bağımsız Elektrik Nakil Otoritesi ADMİE’nin, uzun vadeli kamu projelerinin finansmanı konusunda uzmanlaşan 22 milyar dolarlık Fransız “Meridiam” yatırım şirketiyle “Anlayış Memorandumu” imzaladığı belirtildi.

Politis gazetesi, Fransız “Meridiam” yatırım şirketinin, “Great Sea Interconnector’ü yürüten şirketten hissedar olarak katılma amacıyla ADMİE ile “Anlayış Memorandumu” imzaladığını yazdı.

Habere göre Meridiam’ın on ülkede ofisi bulunmakla birlikte şu ana kadar yüzü aşkın projede yer aldı.

ADMİE yayımladığı bilgilendirme notunda Meridiam’ın, Birleşik Krallık ve Almanya arasındaki ilk aşamada bulunan elektrik bağlantısı “NeuConnect’”in esas yatırımcısı olduğunu ifade etti.

56 ülkede faaliyet sürdüren Merdiam, 22 milyar dolardan fazla mal varlığını yönetiyor.



Alman çıkarması

Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Almanya’nın 8 büyük enerji şirketinin yöneticileri de adaya geliyor. Rum Ticaret ve Sanayi Odası’nm dün yaptığı açıklamaya göre; Alman yöneticiler 1 ile 4 Temmuz tarihlerinde Limasol’da düzenlenecek olan konferansa katılacak ve Doğu Akdeniz’deki doğal gazın yanı sıra enerji alanındaki yenilikler tartışılacak.

Konferansın gündeminde Alman şirket yetkililerinin solar enerji, aydınlatmada tasarruf teknikleri, konutlarda havalandırma yenilikleri de bulunuyor.

Geniş katılımlı konferansa enerji şirketlerinin yanı sıra, otel işletmecileri, yerel yönetimler ve mühendislerin davet edildiği kaydedildi.