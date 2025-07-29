Kabul edilemez

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hedef alan ve kamuoyunun tepkisini çeken kitapla ilgili gerekli adımların atılmasını istedi. Denktaş’ın KKTC’yi kurduğunu ifade eden vatandaşlar, “İster sevin, ister sevmeyin bir lideri bu şekilde hedef almak doğru değildir” dedi.

Ne dediler…?

Nilgün Betmezoğlu

“Merhum Cumhurbaşkanına hakaret eden kitabın çıkarılması Rauf Denktaş’a büyük bir terbiyesizliktir. Bu davranış kesinlikle kabul edilir değildir. Bana siyasete katılma, seçime girme teklifi gelse kesinlikle reddederdim. Siyaseti sevmediğim için kesinlikle katılmazdım.”

Faruk Uskan

“Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a hedef alan kitap yazılması çok büyük bir saygısızlıktır. Devlet kurmuş bir lider, ister seversiniz ister sevmezsiniz ama bu adam bu ülkenin kurucusudur. Benim haberim yoktu ancak Diyalog Gazetesi’nde okurken gördüm. Asla kabul edilir bir durum değildir. Bu memlekete çok emekleri geçmiş bir insandır. Ha Atatürk’e sövdün ha Denktaş’a arasında bir fark yoktur. İkisi de ülke kuran liderlerimizdir.”

Babür Özar

“Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı hedef alan bir kitabın yazılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü Denktaş olmasa bugün bizler bu adada olmazdık.”

Hasan Güreş

“Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a çok büyük bir saygısızlık yapıldı. Bu vatana sahip olmamızın tek nedeni Rahmetlik Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’tır. Böyle bir duruma karşıyım ve bu kitap yazarının cezalandırılmasını istiyorum. Herkes aklına göre kitap çıkarıp istediğine hakaret edemez.”

Asaf Kayımzade

“Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hedef alan kitabı yazan en büyük cahilliği yapmıştır. Bir ülkenin kurucusuna karşı yapılan bu davranışa şiddetle karşıyım ve umarım cezalandırılır.”

Mehmet Betmezoğlu

“Rauf Denktaş’a hakaret eden, kitabı yazan kişi; bu ülkenin varoluş mücadelesinde önemli bir lider olan kişiye çok büyük bir terbiyesizlik etmiştir. Bu noktada kitabın yazarının cezalandırılmasını istiyorum.”

Fatma Tıngır

“Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a hakaret eden kitap hiç hoş olmamış. Çıkarılan kitapta kullanılan kitap adı ve görsel çok kötü olmuş ve doğru bulmuyorum. Anayasa nasıl çalışır bilmiyorum ancak Türkiye’de nasıl ki cezası var bunun da bir cezası olmalıdır.”

Mustafa Sipahi

“Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a hakaret eden bir kitap çıkarılması akıl işi değildir. Bu çok büyük bir saygısızlıktır ve kabul edilir değildir.”

Çeşitli örgütler; Denktaş’ı hedef alan kitap ve yazarıyla ilgili adım atılmasını talep etti

‘Gereği yapılmalı’

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hedef aldığı gerekçesiyle kamuoyunun tepkisini çeken kitaba karşı çeşitli sivil toplum örgütlerinden art arda kınama mesajları geldi.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) ve Yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA), Denktaş’a yönelik ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgularken, söz konusu yayına karşı yasal sürecin derhal başlatılmasını talep etti.

“Sessiz kalmayacağız”

Genel Başkan Tolga Ünsaldı, Denktaş hakkında kullanılan "nefret dolu" dilin kabul edilemeyeceğini ifade ederek, bu tür söylemlerin ifade özgürlüğüyle ilgisinin olmadığını belirtti.

“Bu densizliğin takipçisi olacağız” diyen Ünsaldı, Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkı için bir kahraman olduğunu ve aziz hatırasına saygısızlık edenlerin karşısında duracaklarını kaydetti.

“Milli hafızaya saygısızlık”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’nın (KIBTES) yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının milli hafızasına "saygısız bir saldırı" yapıldığı belirtildi.

Kitapta kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yanı sıra Kıbrıs Türk halkının direniş ruhuna "küstah" ifadeler yönelttiği de kaydedilirken, “Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, fikir özgürlüğü ilkesinin Kıbrıs Türk halkının tarihini, mücadelesini ve milli şahsiyetlerini aşağılayacak şekilde istismar edilmesini kabul etmez” denildi.

“Toplatılsın” çağrısı

Yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği-(ATCA) Koordinatörü Hatice Salih Kerimgil, kitabı "iftira niteliğinde, nefret dolu ve ahlaki olarak iflas etmiş bir yayın" olarak değerlendirdi.

Kerimgil, Kıbrıs Türk halkının tarihi, mücadelesi ve egemenliğinin ayrılamaz parçası olan Rauf Raif Denktaş'a doğrudan saldıran kitabın KKTC'nin kimliğini ve meşruiyetini sarsmaya yönelik "kasıtlı bir provokasyon" olduğunu da söyledi.

Kitapta birçok bireyin değerlerine, deneyimlerine ve kimliğine yönelik kabul edilemez, saldırgan ve derinden incitici bir dil kullanıldığını belirten Kerimgil, Yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği adına bu kitabın toplatılması için çağrıda bulundu.