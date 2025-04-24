Sefer sayısı artacak

Eylül ÜZEL
İstanbul ve çevresinde dün meydana gelen deprem sonrasında, Türkiye içinde farklı bölgelere ve Kuzey Kıbrıs’a yönelik yolcu sayısında patlama yaşandığı görüldü.
Türk Hava Yolları ve Pegasus’un İstanbul-Ercan seferlerinde bilet fiyatlarının 4 katına kadar çıkması sonrasında sefer sayısının da artırılacağı duyuruldu.
THY’nin bugün 10.05 İstanbul-Ercan tek yön bilet fiyatı 8 bin 840 TL’ye, 13.15 uçuş fiyatı ise tek yön 6 bin 630 TL’ye yükseldi.
Pegasus’un ise bugün 06.35 Sabiha Gökçen-Ercan uçuşunda biletler 11 bin 116 TL’den, 08.00 uçuşu için de 7 bin 301 liradan satıldı.
THY’nin bugün İstanbul-Ercan arasındaki 9 seferinde tüm koltukların dün akşam saatlerinde satıldığı
Görüldü. Pegasus’un bugün gerçekleşecek 7 seferinde ise az sayıdaki koltuğun fiyatı 13 bin liraya kadar çıktı.
Her 2 hava yolu şirketinin de İstanbul-Ercan arasında uçak sayısını artıracağı belirtildi.
TC kendi vatandaslarinin yasadigi dogal afetten ve bugunlerde basta saglik olmak uzere degisik nedenlerle Turkiyeye gitmek zorunda olan KKTC vatandaslarinin uzerinden bile para kazanmaya calisiyor. Onlarin diliyle anladayim: Haramdir bu haram..! Ama bosuna.. Cunku ahlaksizlar haramdan ne anlar...!