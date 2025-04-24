Büyük katkısı oldu

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Kıbrıs’ta uzun yıllardan sonra 23 Nisan 2003 yılında sınır kapılarının açılması sayesinde iki toplum arasında ilişkiler gelişmeye başladı. Özellikle karşılıklı ticaretin geliştiğini belirten vatandaşlar, daha çok kapı açılması için liderlerin adım atmasını istedi.

Diyalog muhabirine konuşan Arasta esnafı da, kapıların açılması sayesinde iş yapabildiklerini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tatilini fırsat bilen dün sabahın erken saatlerinden itibaren güneye gitmek için Metehan’da bekleyen vatandaşlar da geçişlerin rahatlatılması için yeni kapılar açılması gerektiğini dile getirdi.

Ne dediler?..

Erkan Özduran

“Sınır kapılarının açılmasından bu yana 22 yıl geçti ve her iki toplum için de iyi bir olaydır. Hem insanların kaynaşması hem de her iki tarafa da ekonomik katkıları oldu. Sosyal anlamda aktiviteler geliştikçe daha fazla kapının açılması gerekiyor çünkü kapıların açılması hem ekonomik hem de sosyalleşme açısından kuzey Kıbrıs’a da Güney Kıbrıs’a da artıları vardır.”

Özkay Ertayfur

“Geçen 22 yılın çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yalnız benim için değil buradaki tüm esnaf için iyi oldu. Bu kapılar açılmamış olsaydı bu tarihi Arasta çarşısı olmayacaktı. Bugün çarşımızda her ülkeden insanlar buraya geliyor ve bize artıları vardır. Daha da fazla kapının açılması şarttır. En azından buraya para akışı vardır ve insanlar evlerine ekmek götürebiliyor. Bu kapılar açılmamış olsaydı evlerimize ekmek götüremezdik. Artısı çoktur. Kapılar açılmasa ben batmıştım.”

İlker Dağer

“Sınır kapılarının açılmasından bu yana 22 yıl geçti. Yalnız başımıza olduğumuzda burada bir ilerleme kaydedemezdik. Kapıların açılması ile piyasada bir canlılık var. Sınır kapıları açıldıktan sonra bu çarşı daha güzel oldu ve güneyden gelenlerle buradaki esnaf ayakta duruyor. Pandemi döneminde sınır kapıları kapandı az daha batıyorduk. Sınır kapılarının açılmasının ekonomik olarak ciddi bir artısı var bizi ayakta tutuyor. İnsanların geçişlerini rahatlatırlarsa daha da fazla insanın geçiş yapacağını düşünüyorum.”

Samet Kölgesiz

“Sınır kapılarının açılması çok iyi oldu buralar hayata döndü. Sınır kapıları açılmasaydı Arasta bölgesi getto olacaktı. Kapıların açılması ile etkileşim arttı ve güneyle diyaloglar arttı. Siyasi değil ancak insan ilişkileri üzerinden toplumlar kaynaşmaya başladı o nedenle iyi oldu. Daha fazla sınır kapısının açılmasına ihtiyacımız vardır.”

Ahmet Cabacaba

“İnşallah daha fazla sınır kapısı açılır. Ekonomik, siyasi ve sosyal anlamda sınır kapılarının açılmış olması çok iyi oldu. Bazı pürüzler var onlara da çözüm bulurlarsa çok daha güzel olacaktır.”

Mehmet Zeki Yıldırım

“Sınır kapılarının açılmasının üzerinden 22 yıl geçti. Bu sürede mevcut sınır kapılarından ziyade bir yeni kapı açılmadı. Turizmin ve ziyaretlerin artmasına karşın maalesef yeterli sınır kapısı yoktur. Yeni kapıların acilen açılması gerekiyor ki daha fazla insan rahatça geçiş yapabilsin. Ekonomik, siyasi ve sosyal anlamda mevcut kapıların oldukça yararı vardır. İki toplumun kaynaşması ve ticaret anlamında büyük faydaları vardır.”

Olgun Şila

“Sınır kapılarının açılmasından bu yana 22 yıl geçti. İyi yönü de kötü yönü de var. Kötü yönü buradan alışveriş yapan güneyden gelenlerin ellerinden alışverişlerin alınmasıdır. Kapıların açılmasının artısı ise turistlerin buraya gelmesi ve oturup yemek yemeleri bizim insanımızın da oraya rahatça geçmesi ve toplumların kaynaşması açısından iyi oldu diye düşünüyorum. Geçmişte oluşan kinin azaldığını düşünüyorum. Daha fazla sınır kapısının açılması gerektiği inancındayım.”

Hazım Temel

“Kapılar yetersiz. Yeni kapılar şart oldu. Yeni kapıların açılması için liderler görüşme yaptı ancak bir sonuç çıkmadı. “

Ali Kunduracı

“Kapıların açılmasının üzerinden 22 yıl geçti ancak bir gelişme olmadı. Ne siyasi ne ekonomik açıdan bir gelişme yaşanmadı.”

Asren Rehat

“Kapıların açılması iki toplumun kaynaşması için iyi oldu.”

Leyla Öztürk

“Kapılar açıldı ancak eziyet 22 yıldır bitmedi. Güneyden kuzeye, kuzeyden güneye alışverişe gidenler oluyor. Nerede ne uygunsa insanlar oradan alışveriş yapıyor.”

Hazal Gülhan

“Yeni kapılar şart oldu. 22 yıl önce kapıların açılması çok iyi oldu ancak günümüzde geçişlerde eziyet yaşanıyor. Bu sorunu çözmeleri gerekiyor.”

Nuri Önocak

“Kapıların açılması iyi oldu ancak günümüzde geçiş noktaları yeterli değil. Bu kadar zor mu;? Yeterli istensin, bu sorun çözüler. Ancak her iki taraf da yeni kapıların açılmasını istemiyor.”

Nevzat Yangın

“Yeni kapılar açılmazsa bu sorunlar bitmez. En azından Lefkoşa bölgesinde iki kapının daha açılması gerekiyor.”