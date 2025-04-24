Bunu beklemezdi

Diyarbakır’dan KKTC’de bulunan eski kız arkadaşına mesaj atarak öldürmekle tehdit eden 22 yaşındaki Bilal Sayar, ülkeye giriş yaparken Ercan Havalimanı’nda tutuklandı. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı bir gün ek süre temin edilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle eski kız arkadaşına “Elini kolunu kıracağım, seni tanınmaz hale getireceğim, sana sıkacağım” şeklinde mesajlar attığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis; Diyarbakır’da sakin zanlının 9 Ocak 2025 tarihinde kullanmakta olduğu telefon hattının WhatsApp uygulaması üzerinden, ayrılmış olduğu kız arkadaşı H. C.’ye kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle tehdit mesajları attığını söyledi. Polis; zanlının mesajında Kıbrıs’a geleceğini belirtip, “Elini kolunu kıracağım, seni tanınmaz hale getireceğim, sana sıkacağım, gerekirse kendime de sıkacağım” şeklinde tehdit unsurları içerdiğini belirtti. Polis; şikâyet üzerine zanlı hakkında tutuklama emri temin edildiğini belirtti.

Polis; zanlının 22 Nisan 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis; zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı sessiz kalmayı tercih ederken, yargıç talep edilen bir günlük süreyi onayladı.

