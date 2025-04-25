Toplam sayı  291’e ulaştı

İstanbul'da önceki gün saat 12.49’da meydana gelen 6,2 büyüklüğünde bir depremin ardından 291 artçı sarsıntı da kaydedildi.

AFAD'ın son açıklamasına göre, artçı sarsıntılar azalma eğiliminde. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD, önceki günkü 6,2 büyüklüğünde depremin ardından 291 artçı sarsıntı olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki bir kaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin son verileri paylaştı.

Son 12 saatlik dilimde 4’ün üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmediğini söyleyen Yerlikaya, "Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntılarının net bir biçimde, azalma eğiliminde olduğu görülmektedir." dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 16 bin 793 çağrı geldiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, bunlardan 997'sinin depremle ilgili acil yardım talebi olduğunu söyledi.

101 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşıladık.

Bakan Yerlikaya, riskli binalara girilmemesi uyarısında da bulundu.

83 bina az hasarlı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Yüzde 80'i Avrupa Yakası'ndan olan 1756 hasar ihbarı aldık. Bu ihbarların 1467'sinde bir yapı hasarı oluşmadı. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerimiz." dedi.

