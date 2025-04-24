Büyük sevinç yaşandı

Ömer KADİROĞLU-Hamit ER-Hüseyin ÇİÇEK

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 105 yıl önce tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) coşkuyla kutlandı.

Ülke genelinde düzenlenen törenler renkli görüntülere ev sahipliği yaptı, çocukların yaşadığı mutluluk yüzlerinden okundu.

Kutlamalar kapsamında dün sabah Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve dernek yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cihangir Stadyumu’nda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Değirmenlik Akıncılar Belediyesi sınırları içerisindeki dört okulun katılımıyla tören düzenlendi.

Cihangir Stadyumu’ndaki törende, Değirmenlik İlkokulu, Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu ve Oktay Ülgen Erülkü Anaokulu öğrencileri gösteriler sundu.

Değirmenlik’te de kutlandı

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Değirmenlik’teki Atatürk Büstü önünde düzenlenen askeri törenle kutlandı.

Pınarbaşı Anaokulu minikleri coştu

Pınarbaşı Anaokulu öğrencileri de hazırlamış oldukları dans gösterileri sahneleyip Atatürk şiirlerini ailelerine okudu. Çocukların öğretmenleri ile hazırladıkları dansları ailelerin büyük beğenisini aldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan etkinlik Pınarbaşı Anaokulu Müdürü Ülkü Balıktutan’ın açılış konuşması, Andımızın okunması, Atatürk şiirlerinin okunması ve dans gösterileri ile devam etti. Etkinliğe velilerin yanı sıra Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Dağyolu İlkokulu’nda coşkuyla kutlandı

Dikmen Belediyesi’ne bağlı Dağyolu (Fota) köyünde bulunan Ağırdağ İlkokulu ve Dağyolu İlkokulu öğrencileri hazırladıkları gösterileri ailelerine sahneledi. Dağyolu İlkokulu’nda düzenlenen etkinlik çocukların sahadaki yerlerini alması, Atatürk büstüne çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Resmi geçit sonrasında ise koro dinletisi, halk dansları gösterileri, şiirlerin okunması ve sınıfların dans gösterileri sahnelendi. Kutlama etkinlikleri sonunda ise Okul Aile Birliği piyango çekilişi gerçekleştirildi.

İskele’de çocuk festivali

İskele’nin Bafra Turizm Bölgesi’nde, Concorde Otel’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün festival düzenlendi.

Gönyeli İlkokulu’nda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gönyeli İlkokulu’nda coşku ve gurur dolu anlarla kutlandı. Tören boyunca düzenlenen eğlenceli yarışlar, çocuklara hem heyecan hem de kahkaha dolu anlar yaşattı.