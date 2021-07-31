Rumlarda 3 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte106, Güney Kıbrıs’ta 635 yeni vaka görüldü, 3 can kaybı oldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 27 bin 898 test yapıldığını ve 83'ü yerel 106 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi. 78 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalardan 6 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi de deniz yolu ile ülkeye gelirken, 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarının ise 6 bin 381 olduğunu kaydetti.

83 yerel vakadan 28’i Lefkoşa, 25’i Girne, 21’i Gazimağusa, 42’ü Güzelyurt, 4’ü İskele ve 1’i de Lefke bölgesinden...

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Haspolat-1/ Göçmenköy-2/ Yenikent-2/Gönyeli-7/ Kızılbaş-3/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Kırıkkale-1/ Yakın Doğu Bulvarı-5

Girne: Girne Merkez-5/ Doğanköy-1/ Alsancak-6/ Beylerbeyi-1/ Dağyolu-1/ Kaşgar-2/ Zeytinlik-1/ Lapta-4/ Boğazköy-1/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Karakum-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-5 / Maraş-1/ Baykal-2/ Nergisli-2/ Surlariçi-1/ Mutluyaka-1/ İnönü-2 / Karakol-1/ Gülseren-2/ Canbulat-1/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2.

İskele: Aygün-2/ Kuzucuk-1/ Turnalar-1.

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-2 / Kalkanlı-1/ Bostancı-1

Lefke: Yeşilyurt-1.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı: 1.939.156. Toplam vaka sayısı: 11.445. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 9687. Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1718. Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 80. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1483. Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 150. Toplam kaybedilen hasta sayısı: 40. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 5.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şu şekilde:

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 291. son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 155. güvende kal genel tablo; takip edilen toplam bileklik sayısı: 2213. takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 30.688.

Güneyde can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 74 bin 122 test sonucunda 635 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Rum kesiminde toplam vaka sayısı 101 bin 419, can kayıplarının sayısı ise 419'a ulaştı; tedavisi süren 279 hastanın 85'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin 59 ve 83 yaşlarında iki erkek ile 77 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.