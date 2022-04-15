Rumlarda 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan toplam 9 bin 230 test sonucunda 211 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 67 bin 206 test sonucunda bin 421 yeni vaka saptandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vakalardan 105’i Lefkoşa, 45’i Girne, 48’i Gazimağusa, 5’i Güzelyurt, 5’i İskele ve 3’ü Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel durumu ise şöyle:

Yapılan toplam test sayısı: 6.593.265

Toplam vaka sayısı: 91.596

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 88.084

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3282

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 33

Karantinadaki vaka sayısı: 3245

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 232

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 4

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı: 477.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 67 bin 206 test sonucunda bin 421 yeni vaka saptandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl 21 Ağustos’ta hayatını kaybeden 58 yaşındaki bir erkeğin ölüm nedeninin Covid-19 olduğu belirlenirken, önceki gün hayatını kaybeden 90 yaşındaki bir kadın ile dün hayatını kaybeden 89 ve 87 yaşlarındaki iki erkeğin de virüs nedeniyle öldüğü açıklandı.

Güneyde pandeminin başladığı Mart 2020’den bu yana ölenlerin sayısı 988’e yükseldi.

Hastanelerde tedavisi süren 157 hastadan 31’inin durumunun ciddi olduğu da bildirildi.