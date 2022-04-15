Rumlarda 4 can kaybı

Kuzeyde 211, güneyde ise bin 421 yeni vaka saptandı

Rumlarda 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan toplam 9 bin 230 test sonucunda 211 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 67 bin 206 test sonucunda bin 421 yeni vaka saptandı, 4 kişi hayatını kaybetti. 
KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vakalardan 105’i Lefkoşa, 45’i Girne, 48’i Gazimağusa, 5’i Güzelyurt, 5’i İskele ve 3’ü Lefke bölgesinden.
Covid-19 genel durumu ise şöyle:
Yapılan toplam test sayısı: 6.593.265 
Toplam vaka sayısı: 91.596             
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 88.084                 
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3282    
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 33    
Karantinadaki vaka sayısı: 3245 
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 232          
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 4          
Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı: 477.

Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 67 bin 206 test sonucunda bin 421 yeni vaka saptandı, 4 kişi hayatını kaybetti. 
Geçen yıl 21 Ağustos’ta hayatını kaybeden 58 yaşındaki bir erkeğin ölüm nedeninin Covid-19 olduğu belirlenirken, önceki gün hayatını kaybeden 90 yaşındaki bir kadın ile dün hayatını kaybeden 89 ve 87 yaşlarındaki iki erkeğin de virüs nedeniyle öldüğü açıklandı.
Güneyde pandeminin başladığı Mart 2020’den bu yana ölenlerin sayısı 988’e yükseldi.
Hastanelerde tedavisi süren 157 hastadan 31’inin durumunun ciddi olduğu da bildirildi. 

banner560
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kim ödeyecek?
Kim ödeyecek?
  1. KIBRIS

banner464

banner473